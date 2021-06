Småpartia rasar i ny måling: KrF, Venstre og MDG under sperregrensa

Håpet om ei ny borgarleg regjering er ute i BT og VGs nye nasjonale måling.

Nestleiar i Venstre, og førstekandidat i Hordaland, Sveinung Rotevatn, seier partiet må løfte seg i månadane som kjem. På denne målinga er han ute av Stortinget. Foto: Torstein Bøe

Ingvild Nave

Ulrik Øen Johnsen

Publisert Publisert Nå nettopp

– Vi har absolutt ikkje gitt opp, sa statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg til landsmøtet i mai. Ho lova å kjempe til stemmelokala stengde for å sikre fire nye blå år.

I BT og VG si nye nasjonale måling er derimot håpet om ei ny borgarleg regjering ute.

KrF og Venstre er begge under sperregrensa, og sikrar seg berre to mandat kvar.

– Dette er langt frå godt nok. Vi må jobbe dei neste tre månadene for å snu denne trenden, seier nestleiar og førstekandidat for Venstre i Hordaland, Sveinung Rotevatn.

Ingen parti gjer det så dårleg som Venstre med berre 2,8 prosent oppslutning. Faktisk har ikkje partiet vore over sperregrensa på ei einaste BT/VG-måling i heile år.

I mai gjorde dei også si dårligste BT-måling i Hordaland på minst ti år.

Nesten ein fjerdedel av dei som stemte Venstre i 2017 har sett seg på gjerdet, og er usikre på om dei skal gi partiet tillit også i år.

– Det vi ser no er ikkje at vi har mista veljarar til andre parti, men at veljarane våre er usikre. Vi har høgare ambisjonar enn dette. Vi håpar å sjå betre resultat i valet for å sikre god Venstre-politikk, seier Rotevatn og viser mellom anna til rusreform og klima.

Ulstein og Bollestad inne for KrF

Også KrF gjer ei laber måling, og endar på 3,3 prosent. Dermed har dei mista fem mandat sidan førre måling i mai, då dei akkurat klarte å kare seg over fire prosent.

Dersom dette blei valresultatet, ville Dag Inge Ulstein frå Hordaland utgjere halve stortingsgruppa til partiet. Han er ein av to som sikrar seg eit direktemandat. Den andre er nestleiar Olaug Bollestad i Rogaland.

BT har vore i kontakt med Ulstein, som ikkje ønskjer å kommentere målinga. Han viste i staden til leiinga i partiet.

Hordaland og Rogaland er dei einaste fylka der KrF sikrar seg mandat på denne målinga. Det betyr at Dag Inge Ulstein og Olaug Bollestad kan bli dei einaste KrF-arane på Stortinget neste år. Foto: Rune Sævig

Må overtyde dei unge

Også MDG hamnar under sperregrensa på denne målinga. Dei klarer likevel å sikre seg to direktemandat frå Oslo og Akershus.

Det betyr at nestleiar og førstekandidat i Hordaland, Arild Hermstad, er ute.

– Vi treng framleis å mobilisere dei unge veljarane, men alt i alt ligg vi godt an, seier Hermstad om målinga.

Å satse på unge veljarar kan vere strabasiøst. Unge veljarar vel oftare enn eldre å bli på sofaen i staden for å gå til stemmeurnene.

Nestleiar i MDG og toppkandidat i Hordaland, Arild Hermstad, vil bruke månadene fram til å valet på å overtyde unge veljarar om å gå til urnene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Det er akkurat denne gruppa MDG er avhengig av å overtyde. Heile sju prosent av dei under 30 seier dei vil stemme MDG, mot berre ein prosent av dei over 60 år.

– Det er utruleg viktig for oss å mobilisere dei yngre veljarane. Det er også deira framtid som står på spel, seier Hermstad, som trur MDG sitt ufråvikelege krav om å stoppe norsk oljeleiting kan vere nøkkelen.

Raudt størst av dei små

Det einaste småpartiet som kan juble er Raudt.

På denne målinga er dei inne med ni stortingsmandat – fleire enn Venstre, KrF og MDG til saman.

– Det er kjempebra. Raudt har, sidan vi blei stifta i 2007, snakka om kampen mot Forskjells-Noreg. På ei veljarundersøking i vår oppga mange at det var den viktigaste saka for dei dette valet. Det heng nok saman med at skilnadane er blitt endå større under koronakrisa, og Raudt har truverd på dette området, seier førstekandidat i Hordaland, Sofie Marhaug.

Raudt sikrar seg fleire mandat på denne målinga enn V, KrF og MDG til saman. Førstekandidat i Hordaland, Sofie Marhaug, trur ho vil sikre seg eit av seta på hordalandsbenken. Foto: Silje Katrine Robinson

– De hentar mellom anna veljarar frå Ap. Kvifor det, trur du?

– Ap har historisk sett hatt truverd når ein snakka om klasse og klasseforskjellar, men eg trur mange ikkje kjenner det igjen i Ap i dag. Det er ei utvikling over tid, seier Marhaug.

Ho trur ho vil sikre seg ein stortingsplass til hausten.

– Lykkepromilla er 4,2 prosent i Hordaland. Då har eg sikker plass, seier Marhaug.