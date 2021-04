Her kan du følge trafikken direkte forbi Trengereid

Lurer du på om det er kø? Følg med her.

Karoline Risnes

Jannica Luoto

– Sjekk oppdaterte trafikkmeldinger før du kjører.

Det er meldingen fra Vegtrafikksentralen til bilister som skal ut på veiene i dag.

Uvær har ført til utfordrende kjøreforhold for hjemfarten etter påskeferien. Mandag er det stengt og kolonne på en rekke fjelloverganger.

Søndag kveld kjørte flere biler av veiene i Vestland, og ras skapte trafikale problemer på E16 mot Bergen. Ved 16-tiden søndag var det kilometerlange køer forbi Trengereid.

