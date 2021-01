Hurtigruten om nyttårsfløytingen: Ment som en hyggelig hilsen

Syv hurtigruteskip fløytet det nye året inn. Det satt ikke alle byens innbyggere like stor pris på.

Gjennom julen har havnen i Bergen vært fylt opp av skipene til Hurtigruten.

På nyttårsaften lå seks skip på rekke og rad fra Bontelabo til Bryggen, og et syvende skip på Hurtigruteterminalen på Nøstet.

Det fikk byens innbyggere høre ved inngangen til det nye året, når skipene fløytet i kor.

– Ren terror

For mange ble det imidlertid for mye av det gode.

I et debattinnlegg skriver bystyremedlem og hundeeier Henning Warloe at tutingen varte i over en time, og var så intens at den overdøvet fyrverkeriet.

– Den sammenhengende kakofonien fra hurtigruteskipenes fløyter i over én time (!) før og etter midnatt denne nyttårsaften, var ren terror, skriver Warloe i innlegget.

Onsdag 30. desember lå syv hurtigruteskip til kai i Bergen. MS «Nordlys» på Bontelabo, MS «Finnmarken» på Skoltegrunnskaien, MS «Midnatsol», MS «Trollfjord», MS «Nordnorge» og MS «Vesterålen» i Vågen. MS «Polarlys» ligger på Nøstet og er ikke med på bildet. Foto: Jannica Luoto

– Tok et par lange fløyt

På Bontelabo lå MS «Nordlys» på nyttårsaften.

Kaptein Tommy Eliassen sier at skipet tok et par lange fløyt rundt midnatt.

– Det var mange båter i havnen, både hurtigruteskip og andre båter som for eksempel supplybåter, og jeg tror de fleste fløytet rundt midnatt, sier han.

Kaptein Tommy Eliassen på MS «Nordlys» sier at det er tradisjon å fløyte litt ekstra på nyttårsaften. Foto: Jannica Luoto

Koste seg på dekk

Eliassen sier at hurtigruteskipene vanligvis ligger til kai på nyttårsaften, og at fløytingen ved midnatt er blitt en tradisjon å markere skifte av året.

– Det blir litt støy og smell på nyttårsaften, og vi pleier å fløyte akkurat rundt midnatt, sier han.

Kapteinen forstår at noen synes at det ble litt mye lyd i Vågen.

– Vi fløyter alltid ved ankomst og avgang, noe folk forventer. Men jeg kan forstå at noen reagerer på at det ble litt mye lyd på nyttårsaften, så vi får ta den kritikken.

Eliassen sier man skal unngå å fløyte unødvendig.

– Vi deltok på fløyting når klokken slo tolv. Vi hadde orkesterplass til fyrverkeriet ute på fjorden og brukte mest tid på å være ute på dekk, for å kose oss med det, sier kapteinen.

Et mannskap på 14 har holdt MS «Nordlys» varm mens den har ligget til kai i Bergen på grunn av korona. Foto: Jannica Luoto

Uvanlig mange skip i havnen

Maritim leder i Bergen havn, Christian Hafstad, forteller at havnevakten var på Skoltegrunnskaien fra midnatt til om lag klokken halv ett på nyttårsaften.

– Havnevakten opplevde ikke dette som unormalt. Det var en kvinne som ringte inn klokken 00.14 og klagde på fløytingen til båtene, sier han.

Hafstad sier det var uvanlig mange skip i havnen denne nyttårsaften.

– Det er ikke unormalt at de fløyter ved midnatt. I år varte det litt lenger, av uviss grunn. Kanskje de var veldig glade for å bli kvitt 2020, sier han.

– Fem minutter er plenty

Hafstad forteller at Bergen havn er en såkalt stille havn, der det ikke skal være mye støy fra skipene som anløper. Dette er for å ta hensyn til byens beboere, forklarer Hafstad.

– Fløyting er det uansett på nyttårsaften, men fem minutter er plenty. Du hører det godt, sier han.

I desember har skipene til Hurtigruten fløytet hver dag klokken 12 for å markere at de ligger koronafaste i Bergen.

– Jeg har forstått det sånn at de har hatt behov for å vise omverden at det er hurtigruteskipene, som er kystvei nummer 1, som ligger her, sier han.

Ifølge BA sluttet skipene med fløytingen etter en klage fra en nabo på Nordnes.

I oktober ble flere av Hurtigrutens skip lagt i varmt opplag i Bergen på grunn av koronapandemien og de påfølgende reiserestriksjonene. Foto: Jannica Luoto

– Ment som en hilsen

Pressevakt i Hurtigruten, Terje Kramviken, svarer på kritikken i en e-post til BT.

– Dette var ment som en hyggelig hilsen til sjøfartsbyen Bergen på nyttårsaften ved utgangen av jubileumsåret. Vi ser at mange satte pris på det, mens andre igjen synes det ble litt mye, skriver Kramviken.

Han skriver videre at Hurtigruten kommer til å fortsette tradisjonen med å hilse det nye året velkommen med skipsfløytene.

– Men det er sjelden vi har syv skip i samme by, så Bergen får nok en roligere inngang til 2022, skriver han.

