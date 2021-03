Hove ber statsministeren rydde opp: – Hele byvekstavtalen er i spill

Harald Victor Hove (H) er opprørt over statsministerens uttalelser om «etterlengtet vei» i Åsane.

Harald Victor Hove stusser over partikollega Erna Solbergs påstander om at det ikke er enighet Foto: Marit Hommedal / NTB

– Jeg ville ikke brukt akkurat de ordene, er ikke det standardfrasen man bruker når man sier noe feil?

Det sier Harald Victor Hove, gruppeleder for Høyre i Bergen.

Han reagerer på at statsminister Erna Solberg (H) på fredagens pressekonferanse om Nasjonal transportplan (NTP) begrunnet utelatelsen av E39 Vågsbotn-Klauvaneset i Nasjonalt transportplan (NTP) med at prosjektet ikke har lokalpolitisk støtte.

– Vi har to prosjekter som regjeringen er veldig positiv til, men som ikke har lokalpolitisk støtte, sa Solberg og viste blant annet til veien fra Vågsbotn til Nordhordlandsbrua.

Bryter med forutsetningene

Hove mener Solbergs uttalelser er helt feil.

Han viser til at under forhandlingene om den gjeldende byvekstavtalen mellom stat, fylke og kommune så støttet nordhordlandskommunene Bybanen til Åsane mot at Bergen støttet første byggetrinn på Ringsveg øst, også omtalt som E39 Vågsbotn-Klauvaneset.

Som en del av denne avtalen ligger det inne 1,5 milliarder til veiprosjektet helt nord i Åsane.

– Her må man rydde opp. Dette er en klinkende klar forutsetning for at vi skal få til en enighet om ny byvekstavtale, sier Harald Victor Hove.

Høyres frontfigur i bergenspolitikken frykter konsekvensene etter at den sterkt trafikkerte og ulykkesbelastende veiutbedringen i Åsane ikke kom med i NTP. Dette er en plan som peker på hvilke samferdselsprosjekter som skal realiseres de nese årene.

– Jeg frykter hele byvekstavtalen er i spill om ikke dette ryddes opp i i Stortinget. Ringveg øst kan ikke ha denne statusen i NTP. Kan man starte opp Hordfast med én milliard, kan man starte opp Klauvaneset-Vågsbotn med 1,5 milliarder.

Lange køer er hverdagskost for bilistene på E39 i Åsane. Dette bildet er tatt i Vågsbotn. Foto: Bjørn Erik Larsen

Ber Bergen droppe kollektivfelt

Også byrådsleder Roger Valhammer (Ap) er opprørt.

– Dette stemmer ikke i det hele tatt, og om statsministeren sa det så, er det en stor provokasjon. Ringveg øst, med prioritering av Klauvaneset–Vågsbotn først, var en av tre prioriterte prosjekt i Bergen kommunes innspill til NTP. Det har sterk støtte både i Vestland fylke og i Nordhordland, sier Valhammer.

I en e-post til BT avviser Erna Solberg kritikken. Hun peker på at byrådet i Bergen har stilt som forutsetning at to av de fire feltene på veien skal være kollektivfelt.

– Her er byrådet og Statens vegvesen uenige. Jeg oppfatter også at arbeidet med kommunedelplan for prosjektet står i stampe, skriver hun i en e-post.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mener det fortsatt er mulig å få inn prosjektet i den videre NTP-behandlingen i Stortinget, men at de da helst bør droppe kravet om kollektivfelt.

– Det vil kunne gi dette prosjektet en helt annen status i det videre arbeidet, sier Hareide.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og Erna Solberg (H) har ikke funnet plass til E39 Vågsbotn-Klauvaneset. Foto: Terje Pedersen

Ber Bergen ta til fornuft

Knut Arild Hareide sier han er fullt klar over hvor dårlig standarden på denne veien er.

– Erna har vært tydelig til meg om at det her er behov for en ny vei. Hun har også sagt at dette er arnestedet for bompengeopprøret i Bergen. Men det skaper problemer for oss at Bergen kommune har et annet konsept enn det vi har. Velger Bergen å gå vekk fra det, så vil det kunne føre til en fremdrift, sier Hareide.

Karstein Totland, ordfører i Masfjorden og leder i Nordhordland regionråd, stusset også da han hørte statsministerens uttalelse på fredagens pressekonferanse. Han er samtidig tydelig på at nå må byrådet i Bergen komme på banen.

– Jeg har vært imot kollektivfelt hele tiden. Nå håper jeg Bergen tar til fornuft. Denne saken er ikke så viktig at den bør få stoppe hele prosjektet. Det vil være helt tragisk, sier Totland.

Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) bruker ordene «utrolig skuffende» om kritikken fra regjeringen.

– Jeg vil ha meg frabedt at statsministeren og samferdselsministeren skylder på kommunen når de sitter med ansvaret helt og holdent på egen kjøl, skriver han i en e-post til BT.