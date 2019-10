– Er det rett å ødelegge norsk natur fordi utenlandske selskap skal ha grønn energi?

Tirsdag kveld møtte nærmere 60 personer opp på Ulriken for å markere motstand mot utbygging av vindkraft på land.

TENTE BÅL: Ved 18.30-tiden tirsdag kveld ble det tent bål for å markere motstand til vindkraftutbygging på Ulriken. Tor Høvik

For mindre enn 2 timer siden

– I dag brennes over hundre varder over hele landet. Dette er en symbolsk markering for å varsle den store faren vi ser mot naturen og den massive vindkraftutbyggingen langs kysten, sier en av initiativtakerne, Eivind Damsgaard.

Sammen med Tore Gatland Kleppe forberedte han ildvarden som ble tent til jubel fra de oppmøtte på Ulriken tirsdag kveld. Plasseringen for bålet var nøye gjennomtenkt, og i løpet av helgen ble det hengt opp plakater for å få folk med på markeringen.

– Vi har valgt et sted som er skjermet for lyset fra masten og som vil være lett synlig fra sentrum. Målet er at mange skal se bålet og lure på hva som skjer, sa Damsgaard i forkant av markeringen.

ULRIKEN: Eivind Damsgaard gikk opp Ulriken sammen med andre vindkraftmotstandere, for å spre sitt budskap. Tor Høvik

– Ekstreme inngrep

Vardebrenningen er inspirert av veter, som før i tiden ble brukt for å varsle at fienden nærmet seg land.

I sin appell fortalte Damsgaard at han selv nylig ble opptatt av vindkraft, da han forsto omfanget av utbyggingen langs kysten.

– Noen har forsøkt å gå stille i dørene. Vi er vant til en regjering som tar vare på oss og naturen, men nå har det blitt gitt så mange konsesjoner uten en god plan. Dette er ekstreme inngrep i naturen, sa han.

Les også Protesterte mot mer vindkraft i Fitjar

For Damsgård, som til vanlig jobber som overlege ved legevakten i Bergen, handler engasjementet om å skjerme den norske naturen for inngrep som han beskriver som unødvendige.

INITIATIVTAKERE: Fra venstre Eivind Damsgaard og Tore Gatland Kleppe gjør seg klar til å tenne bål. Tor Høvik

– Folk begynner å få øynene opp for hva som holder på å skje. Nesten alt er eid av utenlandske selskaper. Det bygges ikke ut fordi Norge trenger mer strøm. Er det rett å ødelegge norsk natur fordi utenlandske selskaper skal ha grønn energi? Det blåser tross alt i Tyskland også, sa Damsgaard til BT før markeringen.

Tenker på fremtidige generasjoner

Omtrent 60 personer møtte opp for å vise motstand mot vindkraft i Bergen tirsdag kveld. Over hele landet ble det tent bål i regi av den nasjonale organisasjonen Motvind. Damsgaard og Kleppe kom i kontakt med hverandre via internett og bestemte seg for å holde markeringen i Bergen.

– Vi er privatpersoner som har helt andre jobber, mens motstanderen er profesjonelle selskap med mye penger, sier Damsgaard.

Les også Bråk om planlagt vindkraftverk i Høyanger

STÅR SAMMEN: De oppmøtte på Ulriken står sammen i kampen mot vindkraft på land, og bevaring av norsk natur. Tor Høvik

Kleppe kommer fra Laksevåg og er en ivrig bruker av byfjellene. For ham handler engasjementet om å ta vare på naturen for fremtidige generasjoner.

I sin åpningstale i forkant av bålbrenningen brukte han sterke ord for å få frem sitt budskap.

– Dette er en voldtekt av naturen vår. Vindmøllene strekker seg ikke bare høyt i luften, de går også dypt ned i jorden, sa Kleppe.