Tyv med frekkhetens nådegave: Stjal 200 kvadratmeter kirketak

– Jo frekkere du er, jo større er sjansen for at det skal gå bra, sier kirkeverge Jan-Tørres Nordstrand.

TROR PÅ SAMBYGDINGENE: Kirkeverge Jan-Tørres Nordstrand garanterer at det ikke er austevollinger som står bak tyveriet. Trond Hagenes, Marsteinen

For mindre enn 2 timer siden

Før sommeren gikk et byggefirma i gang med å legge nytt tak på Storekalsøy kirke, som ligger langt ute på øyen Stora Kalsøy i Austevoll.

Det gamle kirketaket fra 1976 skal fornyes med fire meter lange stålplater. Men da bygningsarbeiderne for noen uker siden skulle hente flere stålplater, var seks paller plutselig borte vekk. Det var avisen Marsteinen som først omtalte det uvanlige tyveriet.

Kirkeverge Jan-Tørres Nordstrand fikk vite om det stjålne kirketaket i et byggemøte for to uker siden.

Folk er i sjokk

– Du skal være ganske frimodig. Vi er ute på en øy, og da må de med ferge. Jeg garanterer at det ikke er folk fra Austevoll som har gjort det, sier han.

– Hvordan kan du garantere det?

– Så skrøpelig står det ikke til her ute, slår kirkevergen fast.

Han forteller at austevollingene er i sjokk over det som har skjedd. Selv tror Nordstrand at sjansen for at taket skal komme til rette er veldig liten.

– Men jeg har fått vite at produsenten la alt annet til side for å lage nye stålplater, sier han.

REAGERTE MED VANTRO: Prosjektleder Ruben Rikstad hos byggefirmaet BS Vest hadde vanskelig for å tro at kirketaket faktisk var stjålet. Privat

Da prosjektleder Ruben Rikstad hos byggefirmaet BS Vest fikk høre at 200 kvadratmeter med kirketak var forsvunnet fra anleggsområdet, trodde han nesten ikke på det.

– Det var helt urealistisk for meg at det skulle forsvinne. Derfor gikk jeg hardt ut til leverandøren og påsto at de ikke hadde levert nok, forteller Rikstad.

Men leverandøren hadde tatt bilder av lastebilen og lasten som viste hele leveransen. Da måtte Rikstad innse at resten av kirketaket var stjålet.

– Det er spesielt og du må være ganske tøff for det er ekstremt smale veier og man blir garantert sett. De må ha tatt fergen, og jeg forsøkte først å sjekke opp i det selv, før jeg anmeldte tyveriet til politiet, forteller han.

– Senker guarden

Prosjektlederen tror de seks pallene har forsvunnet i tidsrommet mellom 9. og 20. september.

– Er det litt pinlig at det gikk så lang tid før dere oppdaget det?

– Ja, det burde vi ha oppdaget med en gang. Men det er så kronglete å komme seg ut dit at du senker guarden. Folk låser jo ikke husene sine der. Det er helt andre prosedyrer når vi jobber inne i byen.

– Garantert planlagt

Selv er Rikstad ganske sikker på at tyven eller tyvene må ha vært utstyrt med en lastebil med kran. Taket som er stjålet anslår han er verdt 70.000 kroner, men byggeselskapet har prosjektforsikring.

– Dette er garantert planlagt. De har ikke bare svingt forbi og hevet seg rundt. Når du drar av gårde med seks paller gir du blaffen. Jeg tror ikke akkurat at det er noen troende.