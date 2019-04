15. april er fristen for å søke høyere utdanning. Få svar på dine spørsmål om studier i Bergen.

Mandag 8. april fra 11.00 til 14.00 stiller mange av studiestedene i Bergen til felles nettmøte for å svare på spørsmål fra leserne.

Lurer du på hva som skal til for å komme inn på et studie? Eller hvordan mulighetene er for å dra på utveksling? Har du spørsmål om studentboliger eller studentlivet i Bergen?

Studiestedene, studentsamskipnaden og studentene selv vil sitte klare for å svare.

Send inn dine spørsmål allerede nå:

Nettmøtet blir arrangert i regi av Utdanning Bergen.

Følgende institusjoner vil sitte klar for å svare under nettmøtet: