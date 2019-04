– Vi er i Miami denne uken for å vise verden hva som er fremtidens konsept for cruiseskip, sier Hege Økland, som er daglig leder i NCE Maritime Clean Tech.

Næringsklyngen med base på Vestlandet er møtt med skulderklapp og godord på messen Seatrade Cruise Global i Miami, som samler de største cruiserederiene fra hele verden.

– Det er mange som skryter og heier på prosjektet, som skal gjøre cruisenæringen grønnere og smartere, sier Økland.

Enorm utvikling

Det nye konseptet er utviklet i et samarbeid mellom Eker Design, cruisegigantene Carnival Corporation og Royal Caribbean Cruises Ltd, teknologileverandører i næringsklyngen NCE Maritime CleanTech og ulike interesseorganisasjoner.

– Vi står foran en enorm teknologiutvikling som i første omgang skal gjøre verdensarvfjordene våre utslippsfrie i 2026. Dette skal skje ved hjelp av energipakker som lastes om bord på cruiseskip, sier Økland.

Senere vil utviklingen kunne gi oss cruiseskip som drives frem av ulike energiformer som seil, solenergi, hydrogen og ammoniakk.

– Det er ikke urealistisk å se for seg at skip med kombinasjonen seil og solenergi passerer under Askøybrua i 2030.

Mindre skip aktuelle

– Hva med høyden på disse skipene med seil på taket?

– Det må være mulig å legge ned seilene når man for eksempel skal inn til Bergen.

– Hvilke skip kan få slik teknologi?

– Skip som opererer med dagens drivstoff kan bygges om til å den nye teknologien, men vi ser for oss at det er mindre skip med rundt 2000 passasjerer som er aktuelle. Teknologien vil i første omgang ikke kunne fungere på de største skipene.

Dyrere å reise miljøvennlig

– Hva med fart? Store tunge skip?

– Skip med teknologien vi skisserer, vil ikke nå samme fart som dagens skip, men også her vil det skje en utvikling. Trenden med større og større skip vil måtte snu i fremtiden. I første omgang vil det også bli dyrere å reise på cruise med miljøvennlige skip.

Økland sier at det har blitt enda tydeligere for henne og andre nordmenn på messen at Norge ligger langt fremme når det gjelder utvikling av grønne løsninger.

– Vi er de eneste her som viser frem hvordan fremtidens cruiseindustri kan ta seg ut. Dette er spennende.

Utgangspunkt i dagens skip

Partene i utviklingsarbeidet har tatt utgangspunkt i cruiseskip som opererer i de norske fjordene i dag, og som vil møte krav om nullutslipp i verdensarvfjordene fra 2026.

– Mens utslippene fra skipsfarten generelt går ned, peker pilen oppover for cruiseindustrien. Dette viser at det er et stort behov for å utvikle mer bærekraftige cruisekonsept. Vi i NCE Maritime CleanTech ønsker å spille en rolle i dette arbeidet, sier Økland.