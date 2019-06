En kaldfront fra sørvest gir uvanlig mye lynaktivitet i Sør-Norge.

Det ble nylig registrert 700 lyn i løpet av fem minutter, forteller Frode Hassel, Statsmeteorolog i Værvarslinga på Vestlandet, klokken 11.45 søndag.

– Det er sjelden vi har så mye lynaktivitet som vi har i dag, sier han.

Årsaken er en kaldfront fra sørvest som har møtt andre luftmasser. På den siste lynmålingen det verste været ut til å ha gitt seg på kysten. Uværet har nå bevegd seg inn i midtre og indre strøk av Hordaland og Sogn, forteller Hassel.

– I løpet av et par timer vil uværet ha beveget seg forbi Vestlandet, sier meteorologen.

Lyn slo ned i hus på Meland

Klokken 10.20 søndag morgen meldte 110-sentralen i Hordaland om at et lyn hadde slått ned i et hus på Orrhøyen.

– Vi fikk melding om røykutvikling fra loftet i huset. Brannvesenet er på stedet, og bekrefter røykutviklingen, sier vaktkommandør Christer Skei ved 110-sentralen Hordaland.

Brannvesenet opplyser om at det fortsatt er røykutvikling i boligen, men at de har nok ressurser på stedet til å håndtere situasjonen, fortalte vaktkommandøren til Bergens Tidende klokken 10.43 søndag.

– Det ser rolig ut nå. Jeg ser ingen røyk eller flammer. Det ser ut som om brannvesenet har full kontroll, forteller en nabo til huset hvor lynet slo ned klokken 11.10 søndag.

Lynet slo ned i en stålpipe, noe som førte til brann i et kryploft. Beboer har sammen med brannvesen kontrollert. De har revet ut isolasjon rundt pipen og luftet ut røyk fra etasjen. En person skal ha blitt tatt hånd om av helsepersonell og kjørt til et lokalt legekontor, forteller Christer Skei ved 110-sentralen i Hordaland.

Brann i høyspentledning på Voss

I Voss meldes det om brann i en høyspentledning som følge av lynnedslag klokken 11.49 søndag.

– Voss energi er nå på stedet. Det var brann i en isolator, og det var flammer. Det er meldt om at dette var på grunn av lynnedslag, sier Terje Magnussen operasjonsleder i Vest politidistrikt.

Vest politidistrikt meldte ti minutter seinere at brannen var under kontroll. Brannvesenet har vært på stedet å kontrollert med varmesøkende kamera og bekrefter at alt er undre kontroll, opplyser vaktkommandør Christer Skei ved 110-sentralen i Hordaland.

Bergensbanen stengt på grunn av været

Bergensbanen er stengt mellom Finse og Voss etter lynnedslag. Lynet skal ha truffet omformere som gir strøm til toget, melder NTB.

Lynet skal ha truffet omformere som gir strøm til toget. Bane Nor vet ikke hvor lang til det tar å fikse problemet, melder NTB.