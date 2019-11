Godstog sporet av i natt. Full togstans mellom Bergen og Arna.

– Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, sier pressevakt i Vy.

INNSTILT: All togtrafikk mellom Bergen-Arna er stengt torsdag morgen etter at et godstog sporet av. Marianne Nilsen

Et godstog har sporet av like ved Ulrikstunnelen i nærheten av jernbanestasjonen i Bergen.

Politiet fikk melding om ulykken klokken 02.43.

– Det er ingen personskade, men avsporingen har ført til at det kom skjevheter i vognen slik at to lastekonteinere veltet ned i jernbanesporet, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

– Strømmen er tatt, og det er en del opprydningsarbeid før togene kan begynne å gå igjen.

Havarikommisjonen på vei

Selskapet CargoNet opplyser at det var et av deres tog som sporet av med nest bakerste vogn.

– Dette medfører at vi ikke får kjørt tog inn eller ut til vår godsterminal i Bergen, skriver selskapet på nettsiden.

Havarikommisjonen er på vei til stedet for å gjøre undersøkelser. Det er ikke kjent hva som er årsaken til avsporingen.

– Vi er ferdig på stedet, men har opprettet sak på forholdet og anser det som en arbeidsulykke, sier Knappen.

Bergen-Arna er stengt

Vy opplyser at all togtrafikk mellom Bergen-Arna er stengt, og at det vil bli forsinkelser i togtrafikken utover dagen torsdag.

– Dette rammer i første omgang alle som skal med lokaltog, og alle som skal til Voss, Myrdal og med det første toget til Oslo. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen, sier pressevakt pressvakt Gina Scholz i Vy.

Ifølge Vy blir det alternativ transport mellom Bergen og Arna.

– Det kjører allerede drosjer mellom Bergen og Arna, og det blir satt opp busser så fort som mulig. Men kjenner du til alternative reiseruter, er det lurt å bruke disse, sier Scholz.

Hun ber passasjerer om å beregne ekstra tid.

– Nå venter vi på Havarikommisjonen, og at de skal gjøre seg ferdig med sine undersøkelser. Når de er ferdige, kan vi starte arbeidet med oppryddingen, sier pressevakten i Vy.