Sendte himmelbrev til sine døde

Nygårdsparken fyltes opp i novembernatten av folk som ville minne.

ØNSKET VELKOMMEN: Heidi Synnøve Gaustad takket de fremmøtte på den kalde søndagskvelden. Fred Ivar Utsi Klemetsen

Alle veiene inn til Nygårdsparken er lyst opp på begge sider av fakler. Nede i selve hjertet av parken lyses trærne opp av varme farger. Trappen er dekket av lys. Foran har mennesker stimlet seg sammen.

– Jeg inviterer alle til å komme nærmere. Vi trenger alle å være nærmere hverandre. Kjenn på varmen fra den som står skulder til skulder med deg, sier Heidi Synnøve Gaustad.

For niende gang snakker hun til et hopetall av fremmøtte en novemberkveld i parken. Arrangementet var hun med å starte opp da hun selv mistet sin sønn. Hun følte hun manglet et sted å gå til og tenne et lys i en tid som var vond.

Sendte himmelbrev

De fremmøtte fikk utdelt fyrstikkesker. I tillegg til fyrstikker, lå det en liten papirlapp oppi esken. Et himmelbrev, forklarer Gaustad, fra scenen. Der kunne man skrive en liten hilsen, eller en takk. Eller en tegning, for dem som ikke kan skrive.

– Så brenner vi det i båltønnen. Så når beskjeden opp dit den skal.

MINTES FAR: Liam og Birgitte Eide Bunch var på Hjertefred for å minnes Liams far. Fred Ivar Utsi Klemetsen

Blant dem som sendte av gårde en beskjed, var Liam Eide Bunch. I februar mistet han pappaen sin, mens mamma Birgitte Eide Bunch mistet sin eks-mann. Søndag kveld var de på Hjertefred for første gang.

– Det er en fin plass å komme til og minnes noe godt, noe som har vært. Å kunne samles med andre som har opplevd det samme. Gå et sted og tenne et lys og oppleve denne stemningen, sier Birgitte.

De to hadde en fin opplevelse i parken.

– Vi har ikke snakket så mye mer om det. Vi snakker nok i kveld på sengekanten og setter ord på denne opplevelsen han har hatt, sier hun.

Flere artister

Fra scenen spiller en rekke artister for folkemengden. I trærne henger det lyslenker. På gresstustene i de kalde bakkene er det plassert ut lys i hjerteformer.

«Verden kan føles tøff og brutal. Men vi kan finne et lys i mørket. Vi kan finne hjertefred», synger Musikaljentene.

HJERTEFRED: Arrangementet fyller ti år i 2020. Fred Ivar Utsi Klemetsen

Initiativtaker Gaustad er utrolig fornøyd med å se den store oppslutningen arrangementet har fått. Alt av brev og fyrstikkesker som de delte ut var tomt da det startet opp søndagskvelden.

Hun var selv lenge usikker på om hun ville orke å arrangere nok en novembersamling i parken. I vår døde nemlig hennes mor.

– Det er ganske fælt, og jeg var usikker på om jeg orket dette igjen. Men det er jo en ekstra grunn til å være her i dag, sier hun.

MANGE FREMMØTTE: Den nedre delen av Nygårdsparken var fylt opp søndag kveld. Fred Ivar Utsi Klemetsen

Vil fortsette

Neste år vil være tiende gang arrangementet gjennomføres. Men det har lenge vært usikkert om det blir mulig. Den nedre delen av Nygårdsparken skal nemlig stenges i forbindelse med opprustningen av hele området. Gaustad sier de er i dialog med kommunen, og har fått beskjed om at kommunen ønsker at de skal fortsette.

Målet er at den øvre delen av parken skal være ferdig oppusset i tide til neste år.

– Vi var redde for at det ikke skulle være mulig. Det er her vi hører hjemme, sier hun.

TENTE LYS: Trappene i Nygårdsparken var dette av lys. Fred Ivar Utsi Klemetsen