Dette er første gong Bergen kommune oppfyller målet om bydelsvis barnehagedekning.

Alle barnefamiliar som søkte barnehageplass har i år fått plass i sin eigen bydel.

Retten til barnehageplass i det året barnet fyller eitt år, blei innført i 2009. Dette har sidan 2017 gjeldt alle barn som er fødd til og med november det året.

Men aldri før har Bergen kommune klart å gi alle barnefamiliane plass i den bydelen dei bur.

Dette har ført til at fleire har måtta reise til andre bydeler for å levere og hente.

Færre barn

Også i 2018 håpte byrådet med Ap, KrF og Venstre å oppnå bydelsvis barnehagedekning. Då klarte dei ikkje å innfri i verken Bergenhus, Årstad eller Arna. 79 barnefamiliar måtte reise til ein annan bydel.

I løpet av året opna det 208 nye barnehageplassar i desse bydelane. I tillegg har talet på barn falt.

– Kombinasjonen av desse faktorane har gjort full bydelsvis dekning mogleg i år, seier barnehagebyråd Linn Kristin Engø (Ap).

Vil innføre nærbarnehage

Ap har tidlegare lova at alle barn skal få barnehageplass når dei fyller eitt år. I dag har barn fødd i første halvår først rett på plass frå august. Det gjer at mange foreldre anten må vere heime eller ordne barnepass i flere månader etter at foreldrepermisjonen deira er brukt opp.

No vil Engø jobbe vidare for å sikre plass tidlegare til desse borna.

– Me er nødd til å sikre at barnehagetilbodet harmonerer med permisjonsrettane me har i Noreg. Full bydelsvis dekning er eit steg på vegen, seier ho.

Engø vil også jobbe for at alle skal få rett på plass i nærbarnehagen sin.

– Mange vil oppleve at det er lang veg også internt i sin eigen bydel. Me snakkar mykje om gåbyen Bergen, og difor ønskjer me å operere med barnehagekrinsar på same måte som me har skulekrinsar, seier ho.