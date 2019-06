Askøy kommune har fått svar på vannprøvene man innhentet i går. Det er gjort positivt funn av E.coli i et vannbasseng på Øvre Kleppe.

Det var avisen Askøyværingen som først meldte om dette.

Dette en forurensing som har trengt inn lokalt. Forurensningen har ikke skjedd på behandlingsanlegget i vannverket på Nedre Kleppe.

Leder for miljørettet helsevern, Bengt Åge Borge, sier at man har funnet E.coli hjemme hos abonnenter og i høydebassenget.

– Etter å ha tatt en utvidet prøve er det nå bakterien campylobacter som mistenkes å gjøre folk syke. Symptomene folk har hatt er forenelig med utslag man kan få av denne bakterien, sier Borge.

– Høydebassenget er nå helt stengt av. Vi er ikke 100 prosent sikre på at det er her smitten kommer fra, men har nå isolert dette bassenget, sier rådmann Eystein Venneslan.

Fakta: Fakta om E.coli Alvorlig E.coli tarminfeksjon er en tilstand som ikke oppstår så ofte i Norge. I de fleste tilfeller er tilstanden ufarlig, men en sjelden gang kan infeksjonen få et mer alvorlig forløp.

E. coli (Escherichia coli), er fellesnavn på en gruppe bakterier som forekommer normalt i store mengder i tarmsystemet til dyr og mennesker.

Bakteriene er nyttige i fordøyelsesprosessen, og de bidrar til at farlige bakterier ikke får formere seg i tarmene våre.

Men over tid har det blitt dannet noen varianter av E. coli med sykdomsfremkallende egenskaper, såkalte tarmpatogene E. coli varianter. Det er disse undergruppene av E. coli som fører til diarésykdom. Kilde: Norsk Helseinformatikk X

Han sier at mange allerede er utskrevet fra Haukeland, men det fortsatt registreres nye tilfeller som man sjekker ut.

– Mange barnehager har høyt sykdomsfrafall. Alle skoler og barnehager har fått klar melding om at vann må kokes og at de må være nøye med vannhygiene, sier Venneslan.

Avdelingsleder for vann- og avløp, Anton Bøe, sier at høydebassenget på Øvre Kleppe blir faset ut.

– Dette har vært planen en tid, og vil helt klart bli gjennomført nå, sier han.

På spørsmål om varslingsrutinene har vært gode nok, svarer rådmannen at man helt sikkert vil trekke noe lærdom av den prosessen som har vært.

Rune Sævig

18 innlagt på Haukeland

Askøy kommune har satt krisestab etter at en rekke beboere er blitt syke med feber, diaré, magesmerter og kvalme. Beboere strømmer til legevakten og 18 personer, åtte av dem barn, er innlagt på Haukeland.

Kommunen mistenker smitte fra drikkevannet, og at dødsfallet til en ettåring kan ha sammenheng med et mulig smitteutbrudd.

Overfor avisen legger han til at det per nå ikke kan knyttes sammenheng mellom E. coli-bakterien dødsfallet, men at det ene ikke utelukker det andre.

Politiet vurderer etterforskning

Politiinspektør og seksjonsleder Frode Karlsen i Vest politidistrikt leder arbeidet med å undersøke drikkevannet på Askøy. Fredag formiddag møtte han kommuneledelsen på Askøy.

Han opplyser at politiet nå undersøker om kommunen har fulgt sine rutiner når det kommer til forvaltning og distribusjon av vannet.

– Det kan være vi åpner etterforskning på dette. Det kommer an på om kommunen har distribuert vannet på en sikker og trygg måte, og i henhold til rutiner.