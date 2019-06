Pasientombudet slår alarm om ventetid og rot på plastikkirurgisk avdeling på Haukeland.

Lyden av bein som knekker har forfulgt henne siden. Høsten 2013 ble Hege-Elisa Hauge sparket i ansiktet av en hest.

Hoven traff kinnbeinet. Kanten ved øyet knakk og øyet punkterte.

Uten syn på det skadde øyet og med store smerter havnet Hauge på Haukeland. Der ble hun lappet sammen og gjennomgikk etterpå flere inngrep.

Men én avdeling leverte ikke som lovet.

– Øyeavdelingen har vært helt fantastisk og på øre-nese-hals har jeg fått god hjelp. Men nå har jeg ventet og purret i over fem år på operasjon hos plastikk-kirurgisk, sier Hauge oppgitt.

44 liknende saker

Hauge er ikke alene. Siden 2017 har Pasient- og brukerombudet i Hordaland mottatt 44 saker som gjelder plastikkirurgisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus. I et brev til Helse Bergen skriver ombudet at fellestrekket er lang ventetid.

– Pasienter forstår at ikke alle kan være først i køen, de tåler å vente. Forutsetningen er at pasientene får god og riktig informasjon, skriver pasientombud Lisa Førde Refsnes.

Onsdag møtte Refsnes avdelingsledelsen.

Paul S. Amundsen

Ombudet gir en lang liste med eksempler på rot, lang ventetid, feilinformasjon og dårlig tilgjengelighet. Her er noen:

Pasienten var lovet operasjon innen et halvt år. Etter nesten to år tok pasienten kontakt med pasientombudet.

En pasient purret på operasjonsdato og fikk beskjed om at saken var forlagt ved en feil, fordi behandlende lege hadde sluttet.

Pasient har gjentatte ganger prøvd å ringe for å få informasjon om hva som skjer videre, men får ikke kontakt.

En pasient hadde ventet siden 2010 og koblet etter flere års venting inn pasientombudet. Etter flere purringer ble det satt operasjonsdato i november 2018.

– Vi har tatt opp en rekke enkeltsaker, men ser ingen tegn til bedring. Når vi nå velger å sende en generell bekymringsmelding, er det fordi vi ser en klar trend, sier Refsnes.

Ute av statistikken

Disse sakene lar seg ikke lese i ventelistestatistikken. Ventetid er definert som antall dager fra henvisning til første konsultasjon.

Så snart pasienten har vært innom sykehuset, er pasienten ute av ventelisten. Deretter står de på interne ventelister, som ikke blir rapportert.

– Kan ikke pasientene benytte seg av fritt behandlingsvalg og søke til et annet sykehus?

– Jo, men det forutsetter at du får et reelt tidsestimat. Når du ikke får annet enn vage antydninger eller stadige utsettelser, er det vanskelig å avgjøre om et annet sykehus kan levere raskere.

– Stort forbedringspotensial

Hans Christian Sylvester-Jensen, som avdelingssjef på avdeling for plastikk- hånd og rekonstruktiv kirurgi og Nasjonalt brannskadesenter, , skriver i en e-post at de tar henvendelsen fra pasientombudet på største alvor.

– Ikke minst det at pasientene føler de ikke får god nok informasjon. Her har vi et stort forbedringspotensial og jobber kontinuerlig med å finne gode løsninger.

Avdelingen har hatt 20 prosents økning i tallet på henvisninger siden 2016 og har prioritert pasienter som av medisinske grunner må få rask behandling. Avdelingssjefen avrunder med å skrive at de nå vil gjennomgå ressurser og rutiner på nytt for å se om det er mulig å hjelpe enda flere.

Sylvester-Jensen bekrefter at Hege-Elisa Hauge har stått på venteliste siden 2014. I 2016 hadde hun operasjonsdato, men inngrepet ble strøket fordi det kom pasienter som trengte øyeblikkelig hjelp. Siden har hun ikke fått noe tilbud.

– Dette beklager vi på det sterkeste, skriver han.

Marita Aarekol

– Respektløst

Rundt høyre øye har Hege-Elisa Hauge synlige spor etter hestesparket.

– Huden har grodd fast i beinet, forklarer hun og stryker over arret.

Plastikk-kirurgene skal skrape løs fra beinet, transplantere og rette opp.

I mai skrev pasientombudet purring nummer to på hennes vegne. To uker seinere kom brevet med operasjonsdato.

– Det verste er at jeg kjente ingen glede da brevet kom. Bare sinne.

– Hvorfor det?

– I disse årene har jeg purret sikkert 60 ganger, uten resultat. Så tar det to uker fra pasientombudet sender brev, til de finner en operasjonsdato. Det føles respektløst.