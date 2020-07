Brann i Bømlafjordtunnelen: – Folk må være klare over hvor skummelt det kan bli

Yrkessjåføren Bjørn Erik Ovesen var snartenkt og bidro til å slukke brannen.

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Slik så det ut etter at bilbrannen i Bømlafjordtunnelen ble slukket. Foto: Bjørn Erik Ovesen

Ovesen kom kjørende fra sørgående retning da han la merke til uvanlig saktegående trafikk i Bømlafjordtunnelen søndag.

Samtidig så han at biler forbikjørte en campingvogn på stedet, som ifølge bømlingen kun kjørte 27 kilometer i timen.

Da han kom nærmere, så han at det veltet røyk ut av bilen.

– Jeg tok meg frem til passasjersiden og familien i bilen skvatt da jeg banket på ruten, sier Ovesen.

Vegtrafikksentralen fulgte med

Familien tok ned vinduet og forklarte at de ikke fikk bilen til å starte.

For yrkessjåføren var situasjonen så kritisk at han løp ned til nødboksen for å varsle Vegtrafikksentralen.

Yrkessjåføren advarer folk om farene ved brann i tunneler. Foto: Privat

– De fortalte meg at de hadde fulgt situasjonen på kamera og at nødetater var varslet, sier han, og tilføyer:

– Så gikk bilalarmen. Flammene sto ut av panseret.

Ovesen sier at han løp tilbake med brannslukkingsapparat. Familien hadde da rukket å komme seg ut av bilen.

– Jeg jobbet instinktivt, men i natt har jeg sovet dårlig for jeg har forsøkt å prosessere det hele, sier Ovesen.

Advarer om tunnelfare

Yrkessjåføren tok en 140 timer lang kurs for yrkeskompetanse, der blant annet brannsikkerhet var tema. Han forteller at den kompetansen kom godt med da han plutselig sto i en tunnelbrann.

Nå vil Ovesen at folk skal bli mer bevisste på brannfaren i tunneler.

– Folk må være klare over hvor skummelt det kan bli. Brannvesenet går ikke inn hvis det ikke er trygt nok. Den første innsatsen på stedet er avgjørende, sier han.

Restene av brannen ble slukket av brannvesenet. Hendelsen utløste lange bilkøer. Under saktekjøringen gjennom tunnelen fikk en annen bil problemer.

Søndag kveld ble alle trafikale problemer løst og det var igjen fri ferdsel, opplyste Vegtrafikksentralen.