Circle K-drapet: Her er moren på plass i retten

Fredag starter rettssaken mot 22-åringen som står tiltalt for å ha drept Said Bassam Chataya (28). Drapsofferets mor, Alia Said Jaffar, er på plass i retten.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I RETTEN: Drapsofferets mor, Alia Said Jaffar, er til stede i retten. Foto: ØRJAN DEISZ

Væpnet politi er på plass utenfor Bergen tingrett. Like før du kommer til rettssalen, må alle som skal inn gjennom en grundig sikkerhetssjekk.

På grunn av omstendighetene rundt saken som skal opp denne dagen, er det satt inn ekstra sikkerhetstiltak.

Fredag kveld 15. februar i fjor rykket politiet ut til et masseslagsmål ved Circle K-stasjonen i Solheimsviken.

Da de kom frem, fant de 28 år gamle Said Bassam Chataya blødende etter å ha fått flere knivstikk i overkroppen.

Politiet prøvde å utføre livreddende førstehjelp, men etter en liten time ble 28-åringen erklært død på sykehuset.

Han døde av et knivstikk gjennom hjertet og forblødning, fremgår det av tiltalen.

PÅ PLASS: Drapstiltaltes forsvarer, Jørgen Riple og statsadvokat og aktor Ellen Cathrine Greve.

Offerets 22 år gamle fetter ble pågrepet, og tiltalt for drap. Tirsdag sa forsvareren til mannen at han erkjenner straffskyld for drap.

– Det er ingen hemmelighet at han var beruset. Han vil komme til å forklare seg så godt han kan, sier 22-åringens forsvarer, advokat Jørgen Riple, til Bergens Tidende.

Fredag kom han gående inn i rettssalen i hvit skjorte. Tett fulgt av to politibetjenter.

Da tiltalen ble lest opp, fastholdt 22-åringen at han erkjenner straffskyld for drap.

DREPT: 15. februar ble Said Bassam Chataya drept på Circle K-stasjonen i Solheimsviken. Foto: Rune Sævig (arkiv)

De dramatiske minuttene

Politiet har tidligere beskrevet det dramatiske hendelsesforløpet som utspilte seg 15. februar:

21.29: Politiet får melding om slagsmål ved Circle K-stasjonen i Solheimsviken.

21.33: Politiet får melding om knivstikking.

21.36: Første patrulje er på stedet. En av politibetjentene har såkalt medic-utdannelse.

21.37: Den skadede legges i politiets cellevogn.

21.45: Den skadede er på Haukeland.

22.20: Said Bassam Chataya (28) erklæres død.

KNIVSTUKKET: 28 år gamle Said Bassam Chataya ble, ifølge tiltalen, påført flere knivstikk i overkroppen. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Konflikt mellom andre

Basketaket mellom Chataya og fetteren ble fanget opp av et overvåkingskamera ved bensinstasjonen, og skal også vise knivstikkingen.

Totalt tolv personer ble pågrepet av politiet etter det dødelige masseslagsmålet. Blant dem var den 22 år gamle fetteren til drapsofferet. Ni av dem ble raskt løslatt igjen.

– Det var ikke de to som skulle møtes. Konflikten var mellom min klient og noen andre. Han ble overrasket over at fetteren var med, sa forsvareren til 22-åringen til BT i høst.

SPERRET: Politiet sperret av Circle K-stasjonen etter drapet. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Tiltalt for mishandling

22-åringen er også tiltalt for å ha mishandlet sin tidligere kjæreste og samboer gjennom flere måneder. Han skal blant annet ha slått og skallet henne, og også truet henne på livet.

Han har også «flere ganger lusket rundt huset hennes», banket på om natten, truet med å brenne ned huset, og nektet henne å være sammen med venner og familie.

– Dette nekter han all skyld for, sa Riple tidligere i uken.

Tidligere har den tiltalte ikke erkjent seg skyldig i det siste tiltalepunktet, som handler om trusler, blant annet drapstrusler, mot tre andre.

– Han erkjenner nå å ha truet en mann og en kvinne, sier Riple.

Det er satt av seks dager til saken i Bergen tingrett.

BLOMSTER: Etter knivstikkingen ble det lagt ned blomster ved bensinstasjonen i Solheimsviken. Foto: Rune Sævig

Publisert: Publisert 24. januar 2020 09:34 Oppdatert: 24. januar 2020 10:11

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt