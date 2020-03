Slik svarer politimesteren på 14 spørsmål

Nå må politiet også følge med på at kriminelle ikke slår til mot tomme hytter.

Politimester Kaare Songstad sier at politiet har god kontroll. Foto: Bård Bøe

Kaare Songstad er politimester i Vest politidistrikt mens Norge er i unntakstilstand som følge av koronautbruddet.

– Har dere kontroll?

– Politiet har god kontroll og har planlagt hvordan vi skal handle under ulike scenarioer. Vi har forholdsvis få i karantene og klare til å bistå helseinstitusjonene ved behov.

Songstad forteller at politiet verken øver, fremstiller i retten eller går i møter som før.

– Dermed har vi flere folk til disposisjon.

– Hva kan dere gjøre for helseetaten?

– Vi har alltid hatt et tett samarbeid. Nå er vi forberedt på at det blir en økning av pasienter til sykehus. Vi er klare til å hjelpe med det helsevesenet ber om, og det er også politiet som koordinerer redningstjenesten.

– Frykter dere at kriminelle vil forsøke å utnytte situasjonen og i så fall hvordan?

– Dette er noe vi følger med på og må håndtere løpende. Det er også viktig at vi har et øye for kriminalitet som kan komme som følge av eksempelvis at hyttefelt og båthavner er tommere enn vanlig.

De siste dagene har flere reist på hytten til tross for at kommunene ba hyttefolket bli hjemme for å hindre smittespredning. Nå er det ulovlig å dra på hytten utenfor egen kommune. Dermed blir hyttene stående tomme.

Mange hytter står tomme ettersom eiere og leiere ikke får bruke dem. Foto: Rune Sævig

– Hvordan påvirker koronautbruddet politiets arbeid?

– Vi har laget planer og gjør det vi kan for å begrense smittefare. Dessuten har vi økt fokus på grensekontroll, i hovedsak på Flesland og havnene som er godkjente grenseovergangssteder. Det er for eksempel havnene i Bergen, Måløy og Florø. Jeg har også nektet landlov for utenlandske sjøfolk.

Det betyr at de må bli om bord. Norske sjøfolk fra utlandet kan gå i land og rett i karantene. Det meste av arbeidet handler om helt andre og ordinære saker.

Politiet følger med på flere havner i politidistriktet. Foto: Ørjan Deisz

– Er det færre som varetektsfengsles nå?

– Ja, terskelen for å varetektsfengsle er hevet. Der det er fare for liv og helse blir siktede fremstilt for varetektsfengsling. Vi vurderer dette grundig i hver enkelt sak.

– Etterforsker dere de viktigste og alvorligste sakene eller er de lagt på is?

– Vi etterforsker fortsatt de alvorlige sakene, men det er ikke alle etterforskningsskritt vi kan iverksette. Vi vurderer for eksempel ransaking og avhør opp mot smittefare.

– Har politiet ekstra beskyttelse ved pågripelser?

– Bare hvis det er smittefare eller fare for det. Det vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

– Har kriminalitetsbildet blitt endret som følge av koronasykdommen?

– Det har gått for kort tid til å gi et svar. Vi ser at det er færre oppdrag, blant annet fordi utelivet er kraftig redusert. Folk er mer hjemme.

– Hva er nå de største truslene for innbyggerne?

– Smittefaren og på sikt svekket beredskap som følge av massivt press på helsevesenet. Følg de råd som gis, og ikke oppsøk risikofare som eksempelvis spenstige turer i fjellet.

– Har politiet noen formening om folk holder de påbud som er innført?

– Ja, vårt inntrykk er at publikum nå forstår alvoret og følger reglene. Vi har hatt enkeltstående oppdrag, men de har i stor grad vært knyttet til rus.

– Er dere ute og sjekker at personer og næringsdrivende ikke bryter smittevernloven?

– Brudd på smittevernloven er en prioritert oppgave for oss, og vil bli mer fulgt opp fremover ved at vi tar de klareste tilfellene hvis vi har kapasitet. Vi har hatt noen enkeltstående saker, men det er veldig få.

– Flere lurer på om politiet griper inn mot sexkjøp for å begrense kornoasmitte?

– Åpenbare lovbrudd blir fulgt opp. Kjøp av seksuelle tjenester er forbudt, men vi aksjonerer ikke mot kvinner på et gatehjørne.

– Blir det mindre narkotika når det kommer færre til Norge?

– Det er for tidlig å si, men mye av stoffet kommer gjennom godstransport som går som før.

– Hva gjør dere hvis dere ikke klarer å fylle vaktlistene som følge av sykdom eller karantene?

– Det kan bli aktuelt å ansette arbeidsledige politifolk og politistudenter. Dessuten har pensjonistforeningen kontaktet oss og sagt at medlemmer er villige til å bistå. Mange av dem har nylig sluttet i politiet.