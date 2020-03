No er Legevakten splitta i to

Nye vegger og dører skil koronapasientar frå «vanlege» pasientar på Legevakten. Med større telt kan dei også teste dobbelt så mange.

Sjukepleiar Sina Kvidal møter pasientar i døra. Pasientar med mistenkt koronasmitte må gå til høgre. Avdelingsleiar Marta Mjeldheim observerer. Foto: Ørjan Deisz

På kort tid er Bergen legevakt bygd om for å møte dei nye utfordringane med koronautbrotet.

Frå klokka 13 torsdag har pasientar blitt møtt av ein sjukepleiar ved inngangsdøra som avgjer om du skal i «rein» del eller smittedel.

– Pasientar som har luftvegsplager, der ein mistenkjer koronasmitte, blir tatt inn i ein del. Dei som kjem med problemstillingar som ikkje har med luftveg å gjere blir tatt inn i ein anna kanal, seier Marta Mjeldheim, avdelingsleiar for sjukepleiarane på Bergen legevakt.

Nye, kvite skiljeveggar utgjer eigne kanalar for smittedel og «rein» del. Foto: Ørjan Deisz

Eige venterom for koronapasientar

Kvite lettveggar sluser pasientane inn i ulike kanalar. «Friske» pasientar går til venstre, medan pasientar med mistenkt koronasmitte går til høgre.

– Derifrå blir dei innskrivne og kjem inn på eit venterom som er åtskilt frå dei andre. Frå venterommet har vi laga hol i veggen til ei ny dør, slik at dei kjem rett inn på ei eiga avdeling, seier Mjeldheim.

Her er det slått hol i veggen for å lage ny dør direkte frå koronaventerom og inn på smitteavdeling. Foto: Ørjan Deisz

Denne døra fører inn til korona-avdelinga. Foto: Ørjan Deisz

Ikkje i samme sone

På «smitteavdelinga» vert pasienten møtt av lege og sjukepleiar i fullt smittevernutstyr. Det er sett av sju behandlingsrom til koronapasientane. Når dei er ferdig undersøkt går dei ut same vegen, slik at dei aldri kjem inn i den «reine» delen.

– Det er viktig for å klare å skilje pasientane slik at vi ikkje påfører nokon smitte. Alle skal kjenne seg trygge her, seier Mjeldheim.

Dei aller fleste pasientane som oppsøkjer allmennlegevakta er koronapasientar, og Legevakten regner med at det berre vert fleire og fleire av dei framover.

– Vi jobbar no med å få tilsette inn i nye rutinar. Det er ein heilt ny arbeidsflyt, seier Mjeldheim.

Allereie få minutt etter klokka 13 var dei første pasientane på plass i den ombygde Legevakten. Også skadepoliklinikken, vegg i vegg, skiljar no pasientane i to løp.

Torsdag fekk Legevakten eit nytt telt for å kunne teste helsepersonell og sårbare pasientar for korona. Foto: Ørjan Deisz

Medisinstudentar gjer jobben. Foto: Ørjan Deisz

Kan teste dobbelt så mange

Torsdag fekk også Legevakten på plass eit nytt, større telt for testing av korona. Tilbodet gjeld berre for helsepersonell og personar i risikogruppene for korona.

– Med det nye teltet kan vi doble kapasiteten for testing, seier Mjeldheim.

Her kan dei ta imot to bilar for testing samtidig. Bilane kan køyre under tak når dei møter helsepersonellet som utfører testen. Det er medisinstudentar, som elles i året er vikarar ved Legevakten, som i stor grad utfører testinga.

Torsdag blei om lag 180 personar testa, men Legevakten regner med å kunne doble kapasiteten framover.

Med nytt, større telt regner Legevakten med å kunne teste dobbelt så mange framover. Foto: Ørjan Deisz