Skiløper reddet ned fra fjellet i Ullensvang. Fantastisk innsats av lete­mannskapene.

Bak det lille hullet i snøen ligger mannen som mannskapene fra Røde Kors har letet etter i tolv timer.

Publisert Publisert I dag 00:41

– Vi ville at han skulle ligge inne i snøhulen lengst mulig, sier Inge Lynghamar i Røldal Røde Kors hjelpekorps. Foto: Røldal Røde Kors hjelpekorps

Mannen satte opp ski og staver og festet en blå pose til dem slik at letemannskapene skulle finne ham. Så gravde han seg ned i en snøhule.

Inge Lynghamar fra Røldal Røde Kors hjelpekorps var med i gruppen på fire personer fra hjelpekorpset som fant den savnede skiløperen på fjellet Rensnosi i Ullensvang natt til søndag.

– Han var i god form, men litt kald og bløt. Derfor ville vi at han skulle ligge inne i snøhulen lengst mulig, sier Lynghamar til BT.

Den erfarne hjelpekorpsmannen beskriver forholdene i fjellet som ganske ekstreme.

– Det var helt på grensen til at vi kan klare å utrette noe, sier Lynghamar.

Den mannlige skiløperen har det etter forholdene fint, etter å ha blitt reddet ned fra fjellet Reinsnosi etter 15 timer av mannskaper fra Røde Kors.

– De klarte å finne ham rundt klokken 01.30 natt til søndag. Da var han veldig kald. Det var en fantastisk god innsats av letemannskapene. Det er takket være dem at det gikk bra, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt.

Overrasket av dårlig vær

Det var Hovedredningssentralen som varslet politiet litt etter klokken 12 lørdag om at mannen var blitt overrasket av dårlig vær på fjellet Reinsnosi i Ullensvang.

– Mannen i 30-årene ble sjekket av helsepersonell, men trengte ikke å bli sendt videre til sykehus, sier Hausvik.

Letemannskapene fra Røde Kors fant mannen ved 01.30-tiden natt til søndag. Foto: Røldal Røde Kors hjelpekorps

Det var på andre forsøk at mannskapene fra Røde Kors klarte å komme frem til ham på skutere. Været var så dårlig at de måtte snu første gang. Ifølge politiet var det meget krevende forhold i fjellet.

– Da mannskapene fra Røde Kors fant mannen, var han noe kald. Han fikk i seg varm væske og fikk på seg tørre klær og er nå på vei hjem, sa operasjonsleder Terje Magnussen i politiet tidligere til NTB.

Mannskaper fra Røde Kors Hjelpekorps dro lørdag ved 14-tiden mot fjellet Reinsnosi i Ullensvang, etter at en mann hadde varslet om at han ikke kom seg ned fra fjellet.

– Vi er ute med 10–12 skutere og rundt 14 mann, og kjører både fra Valldal og Reinsnos, fortalte Per Magne Eikeland i Odda Røde Kors Hjelpekorps til BT ved midnatt natt til søndag.

– Mannen var på skitur, og ble overrasket av dårlig vær, sier politiets operasjonsleder Eivind Hellesund.

Reinsnosi ligger 1600 meter over havet. Politiet uttalte til NTB at mannen har det bra, men opplyste at det er veldig kaldt.

Røde Kors ble varslet ved 13-tiden lørdag.

Gikk foran skuteren

– Vi rykket ut og været begynte å dra seg til. Det var veldig flatt lys, og på store deler av turen på dagtid måtte vi ha en person gående foran skuteren fordi vi ikke så konturene, sier Eikeland søndag formiddag.

Han var aksjonsleder for redningsaksjonen på lørdag kveld og natt til søndag sammen med Cato Iversen fra Tyssedal Røde Kors hjelpekorps.

Eikeland var også ute på dagtid lørdag og lette etter skiløperen.

– Jeg kjørte utfor en snøskavl på cirka 10 meter med skuteren og var i fritt fall i tre-fire meter, men det er sånn som kan skje. GPS-en fortalte at det var flatt, men det var det ikke, sier han.

Eikeland anslår at skiløperen var nede igjen i Røldal ved 03-tiden natt til søndag.

Måtte snu første gang

Røde Kors-mannskapene prøvde også tidligere lørdag å hente ut mannen, men måtte snu grunnet dårlig vær.

– Vi var en kilometer fra ham, men kom ikke lenger, sa Eikeland.

Umulig med helikopter

Mannen varslet selv politiet.

– Han er en erfaren fjellmann, og har gravd seg ned i påvente av hjelp, sa Hellesund.

Men det er dårlig mobildekning i området, noe som i tillegg til været gjør det vanskelig å finne frem.

– Det er umulig å fly opp med helikopter. Det er knapt så en kommer seg frem med skuter. Vi har en posisjon, men kluet er å komme seg frem med det været som er, sa Hellesund.