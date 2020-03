Redningsaksjon for skigåer på fjell i Ullensvang

Mannen har gravd seg ned, mens Røde Kors-mannskaper for andre gang forsøker å komme frem til ham på scootere.

Mannskaper fra Røde Kors hjelpekorps dro lørdag kveld mot fjellet Reinsnosi i Ullensvang, etter at en mann hadde varslet om at han ikke kom seg ned fra fjellet.

– Vi er ute med 10-12 scootere og rundt 14 mann, og kjører både fra Valldal og Reinsnos, forteller Per Magne Eikeland i Odda Røde Kors hjelpekorps til BT ved midnatt natt til søndag.

– Mannen var på skitur, og ble overrasket av dårlig vær, sier politiets operasjonsleder Eivind Hellesund.

Reinsnosi ligger 1600 meter over havet. Politiet uttaler til NTB at mannen har det bra, men opplyser at det er veldig kaldt.

Måtte snu første gang

Røde Kors-mannskapene prøvde også tidligere lørdag å hente ut mannen, men måtte snu grunnet dårlig vær.

– Vi var en kilometer fra ham, men kom ikke lenger, sier Eikeland.

Umulig med helikopter

Mannen varslet selv politiet.

– Han er en erfaren fjellmann, og har gravd seg ned i påvente av hjelp, sier Hellesund.

Men det er dårlig mobildekning i området, noe som i tillegg til været gjør det vanskelig å finne frem.

– Det er umulig å fly opp med helikopter. Det er knapt så en kommer seg frem med scooter. Vi har en posisjon, men kluet er å komme seg frem med det været som er, sier Hellesund.