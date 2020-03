Dan (38) reddet ned fra fjellet i Ullensvang: – Jeg er evig takknemlig

Gravde seg ned og ble funnet etter tolv timer.

Publisert Publisert I dag 00:41

Røde Kors sine mannskaper reddet 38-åringen ut av snøhulen. Foto: Røde Kors

Turen opp fjellet Reinsnosi i Ullensvang, sammen med en kamerat, endte i dramatikk for 38-åringen.

– Jeg er sliten, har ikke sovet på lenge og fryser litt fortsatt, sier han.

Lørdag morgen gjorde Øverland og kameraten seg klar til å benytte seg av et værvindu til å ta turen opp fjellet.

Dette bildet tok Øverland før turen opp Reinsnosi. Foto: Privat

Gravde seg ned i en hule

En endring i været gjorde at kameraten, som gikk et stykke bak, valgte å snu. Øverland selv følte at han var så nærme toppen at han fortsatte oppover.

– Til slutt var det umulig å orientere seg. Jeg forsøkte å følge sporene nedover, men valgte å stoppe fordi jeg mistet dekningen på telefonen, sier han.

Det var da han ringte til Hovedredningssentralen. Mannen satte opp ski og staver og festet en blå pose til dem slik at letemannskapene skulle finne ham. Så gravde han seg ned i en snøhule.

– Jeg ville ha et solid hull, samtidig gikk jeg rundt en del for å holde varmen, sier han.

Øverland gravde seg en snøhule på cirka 1,6 meter. Foto: Røde Kors

Overlevelsesmodus

Mens timene gikk, tenkte Øverland på ting han kunne gjort annerledes.

– Jeg gikk over i en overlevelsesmodus. Frykten kom da jeg merket at jeg ble våt og fikk problemer med varmetap, sier han.

14 timer etter nødmeldingen, hørte Øverland lyden av andre mennesker. Da hadde Røde Kors klatret seg opp, cirka klokken 2 natt til søndag.

– Man føler seg ydmyk når folk tar ganske høy risiko, frivillig, for å redde deg. Jeg er evig takknemlig for at det finnes folk som ofrer for å hjelpe, sier han.

Uværet gjorde forholdene på fjellet svært krevende. Foto: Røde Kors

14 redningspersonell

Per Magne Eikeland i Odda Røde Kors Hjelpekorps sier at Røde Kors var ute med 10–12 skutere og rundt 14 mann.

Inge Lynghamar fra Røldal Røde Kors Hjelpekorps var med i gruppen på fire personer fra hjelpekorpset som fant den savnede skiløperen på fjellet Rensnosi i Ullensvang natt til søndag.

– Han var i god form, men litt kald og bløt. Derfor ville vi at han skulle ligge inne i snøhulen lengst mulig, sier Lynghamar til BT.

Den erfarne hjelpekorpsmannen beskriver forholdene i fjellet som ganske ekstreme.

– Det var helt på grensen til at vi kan klare å utrette noe, sier Lynghamar.

Dan Øverland (38) er sliten, men fornøyd. Helgens turdrama endte godt. Foto: Privat

– Vi ville at han skulle ligge inne i snøhulen lengst mulig, sier Inge Lynghamar i Røldal Røde Kors Hjelpekorps. Foto: Røldal Røde Kors Hjelpekorps

Krevende oppdrag

Det var på andre forsøk at mannskapene fra Røde Kors klarte å komme frem til ham på skutere. Været var så dårlig at de måtte snu første gang. Ifølge politiet var det meget krevende forhold i fjellet.

Reinsnosi ligger 1600 meter over havet.

Det lot seg ikke gjøre å fly opp til fjellet med helikopter. På store deler av turen måtte Røde Kors sine mannskaper gå foran skuterne, fordi de ikke så konturene.

– De klarte å finne ham rundt klokken 01.30 natt til søndag. Da var han veldig kald. Det var en fantastisk god innsats av letemannskapene. Det er takket være dem at det gikk bra, sier operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt.

Letemannskapene fra Røde Kors fant mannen ved 01.30-tiden natt til søndag. Foto: Røldal Røde Kors Hjelpekorps