121 slapp unna etter «usikre observasjoner».

194 kontrollører fra Statens vegvesen var i sving for å sjekke beltebruken blant busspassasjerer forrige uke. Totalt ble 6246 passasjerer kontrollert på Vestlandet.

472 busser ble kontrollert. 439 passasjerer satt uten belte. Av disse fikk 318 gebyr. De siste 121 fikk ikke gebyr på grunn av usikker observasjon.

Gebyret er på 1500 kroner. Totalt ble det tatt inn 477.000 kroner.

Ikke gebyr ved tvil

– For at en skal kunne skrive ut gebyr må vi ha sikre observasjoner på at beltet ikke har vært i bruk når bussen er i bevegelse. Dette er krevende arbeid, og er vi i tvil, kommer tvilen passasjeren til gode, forklarer Trine Villanger, som har vært kampanjeansvarlig i Statens vegvesen.

– De eldste flinkest

Villanger sier at målet ikke er å skrive ut flest mulig gebyr, men å øke beltebruken. Undersøkelsen viser at det er de eldste som er flinkest til å feste setebeltet.

– De unge har fremdeles en vei å gå her, sier Villanger.