Båtferie i sommer? Les rådene fra redningsetatene.

Redningsetatene har seks råd som sørger for godt båtvett.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Båtfører Åge Lie og innsatsleder Jan Aase i brannvesenet har på seg redningsvest når de en om bord i båt. Lie har plukket opp flere vestløse båtførere fra havets bunn. Foto: Rune Sævig

På grunn av reiserestriksjonene som er innført under koronapandemien, er det mange nordmenn som planlegger å holde seg innenfor landegrensene denne ferien.

Redningssentralen, brannvesenet, politiet, Røde Kors, Bergen havn, Friluftsrådet og Bergen kommune møttes fredag 12. mai for å forbedre kommunikasjonen mellom etatene.

– Vi møtes ofte i aksjon. Så går vi hver for oss og sees igjen på neste aksjon. Målet er å samhandle mer slik at vi kan nå flere, sier Beredskapsrådgiver i Redningssentralen, Ståle Eikeland.

Redningsetatene vil gjøre sitt beste for å redde folk i nød, men Eikeland legger vekt på at det er mye man kan gjøre selv for å unngå å forårsake en utrykning.

Under finner du redningsetatenes beste tips for en trygg båtsommer.

1. Bruk redningsvest

I det de går om bord i brannvesenets båt, «Sjøbrand», tar innsatsleder Jan Aase og båtfører Åge Lie på seg redningsvester.

– Den kan skille mellom liv og død, sier Lie.

Det er ikke nok å bare ha vesten liggende i båten. Den må være på for å ha effekt, selv om det kan ødelegge planen om en jevn brunfarge.

Det er også viktig at vesten tas på riktig for å fungere som den skal.

– Hvis du ikke tar på stroppen mellom beina vil vesten fyke av deg i det du hopper i vannet. Det er de uten vest vi har mest med å gjøre i brannvesenet, fordi vi som regel henter dem opp fra havbunnen, sier Lie.

Beredskapsrådgiver i Redningssentralen, Ståle Eikeland, snakker til de andre redningsetatene som møtte opp på samlingen. Foto: Rune Sævig

2. Husk fjellvettreglene

Fjellvettreglene er ni råd som er utarbeidet for å unngå ulykker i fjellene, men er like nyttige på sjøen.

– Å kle seg godt og sjekke værmelding er viktig. Sjøen kan se rolig ut inne i fjorden, men det kan bli høye bølger når man kommer et stykke ut, sier Aase.

– Ha nok klær, meld ifra hvor du kjører med båten og ha nok redningsvester til alle. Bruk sunn fornuft, sier Lie.

Han legger vekt på at det er lurt å ha det ryddig i båten. Da har du god oversikt over hvor du har ting, og oppdager lettere oljesøl og liknende som kan føre til ulykker.

– Også er det ingen skam å snu, understreker Aase.

3. Senk selvtilliten

Er man over 40 år, trenger man ikke båtførerbevis for å føre båter med mer enn 25 hk eller over 8 meter lengde.

– Bare fordi man er over 40 år, betyr ikke det at man tenker eller er forberedt på alt, sier Aase.

– Selvtilliten i båten er nok høyere hos mange enn den burde være, legger Lie til.

Båtfører Åge Lie og innsatsleder Jan Aase i brannvesenet har merket at det er mer trykk nå som det er fint vær. Foto: Rune Sævig

4. Løft blikket

Beredskapsrådgiver i Redningssentralen, Ståle Eikeland, forteller at flere av deres oppdrag kunne vært unngått hvis folk var mer oppmerksomme.

– Å hente båter som har grunnstøtt eller er tomme for drivstoff, er de vanligste oppdragene vi drar ut på, sier Eikeland.

At båtføreren løfter blikket og er oppmerksom på det som skjer rundt, kan forhindre mange ulykker. Ikke bare for båtføreren og de som er om bord, men for de i nærheten av båten også.

Det gjelder alle som beveger seg på vannet, også mindre fartøy som kajakker og vannskutere.

– Den typen fartøy beveger seg ofte nærme vannkanten hvor det ofte er folk ute og bader. Havner de i en kollisjon med en kajakk eller liknende, kan det føre til alvorlige skader, sier Dag Seter, daglig leder i Friluftsrådet.

5. Ta pilsen etterpå

Eikeland forteller at det er mye tabu rundt alkohol på sjøen, men at det er noe som skal unngås.

– Ta deg gjerne en pils, men når båten er lagt til kai og fortøyd, sier han.

Selv om det kan være vanskelig, understreker Eikeland at man må si ifra.

– Hvis du ser at en person som har sittet og pilset de to siste timene, har tenkt seg ut i båt, er det viktig å gripe inn. Ofte skal det ikke mer til enn at man gjør personen oppmerksom på at det ikke er så lurt å bevege seg ut i båt når man er tydelig beruset.

I Norge er det to ulike promillegrenser for båt. For båter under 15 meter er promillegrensen på 0,8. For større båter og skip er promillegrensen på 0,2.

6. Du har ansvar

– Inviterer du folk med i båt, enten det er barn eller voksne, så har du ansvar for dem, sier innsatsleder Jan Aase.

Det innebærer at man har ansvar for at de om bord tar forholdsregler og oppfører seg forsvarlig.

Folk blir gjerne litt mer uforsiktige i finværet, og det er viktig å følge med på hverandre for å forhindre at noe går galt.

Aase forteller at brannvesenet har hatt en rolig tid mens koronatiltakene har vært aktuelle, men merker allerede at sommeren er i gang.

– I dag tidlig fikk jeg beskjed fra 110-sentralen om at Vestlandet har våknet. Bare det at solen tittet frem har gjort en stor forskjell, så det blir nok en travel sommer.