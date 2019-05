Forklarte at han så nøkler i bilsetet, og stjal bilen på impuls.

En 48 år gammel mann var denne uken i Bergen tingrett for å svare for oppførselen sin en søndagsmorgen tidlig i september 2017.

I 05-tiden denne morgenen ville han komme seg fra sentrum til Åsane. Han valgte å stjele en Audi i Carl Konows gate.

I Bergen tingrett mandag forklarte mannen, som tidligere er straffedømt 23 ganger, at han hadde brukt rivotril, amfetamin og metadon – og at han hadde problemer med å finne veien ut av sentrum.

Rygget på politibil

Politiet la seg på hjul, og det ble mannen oppmerksom på.

Til dommerne sa den tiltalte 48-åringen at han prøvde å kjøre fra politiet, men at bilen ikke gikk fort nok fordi det var fartssperre på den.

– Tiltalte så ikke blålys, men erkjenner at han nok hadde gjort det om han ikke var så ruset, gjengir retten fra hans vitnemål.

Etter en tids forfølgelse fra politiet, stanset 48-åringen og rygget inn i politibilen.

Så gjorde han en ulovlig U-sving ved Tertnes, og like ved Eidsvåg forsøkte han ifølge retten å snu bilen for å kjøre mot Åsane i feil kjøreretning.

Så kjørte han inn i en buss. Til slutt ble jakten avsluttet ved at politibilen kjørte inn i 48-åringens bil.

Uten førerkort

Mannen hadde ikke gyldig førerkort, og det ble målt en konsentrasjon av narkotiske stoffer i mannens blod tilsvarende over 1,2 i promille. Han ble også dømt for promillekjøring i 2011.

I den enstemmige dommen står det at kjøringen var «svært langvarig og risikofylt», og med så høy promille er ubetinget straff hovedregelen. Det er dessuten straffeskjepende at kjøringen medførte omfattende skader.

Dommerne la likevel vekt på at mannen er under rehabilitering og dessuten ikke har gjort nye straffbare handlinger siden september 2017, og dømte ham til 60 timers samfunnsstraff. 48-åringen må dessuten ut med en bot på 5000 kroner, og 158.450 til Gjensidige Forsikring for skaden på den stjålne bilen og politibilen.