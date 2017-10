Britiske David Lingard trenger din hjelp til å identifisere jenten han tok bilde av i 1967.

Han har tatt bilder hele livet. Men David Lingard (73) har aldri klart å glemme bildet han tok i Bergen 6. november 1967.

– Det er noe med blikket og ansiktsuttrykket hennes. Og kontrasten mellom en ung, uskyldig jente og en veldig stygg og gammel bil. Dette er et av mine favorittbilder, sier fotografen.

Besøkte kjæreste i Bergen

Bildet ble tatt i Bergen sentrum, men fotografen kan i dag ikke huske nøyaktig hvor han traff den lille jenten.

Lingard, den gang en 23 år gammel politimann fra London, var på besøk hos sin daværende kjæreste.

Kjæresten jobbet på dagtid, og Lingard benyttet derfor sjansen til å spasere i Bergens gater med kameraet sitt. Det var på en av disse dagene han kom over jenten, som på det tidspunktet kan ha vært fem-seks år gammel.

Da er hun i så fall en voksen kvinne på 55–56 år i dag.

– Jeg har ofte lurt på hvem hun var og hvem hun er i dag, hva det har blitt av henne, sier Lingard.

David Lingard

Derfor ber han nå om hjelp til å identifisere henne.

– Jenten snudde og gikk sin vei før jeg fikk notert navnet hennes. Det hadde vært utrolig morsomt å finne henne igjen, sier Lingard.

– Hva vil du si til henne dersom hun melder seg?

– Det hadde vært fantastisk å kunne gi henne dette bildet i gave, i stort format, sier han.

Jobbet som pilot

Lingard besøkte Bergen tre ganger på 60-tallet, og har blant annet stått på ski på Kvamskogen. Han jobbet som frilansfotograf i London i noen år, før han til slutt ga opp hele yrket.

Nå er han 73 år gammel, og har 30 år bak seg som pilot i det britiske luftforsvaret før han ble pensjonist for noen år siden. Interessen for foto har han imidlertid holdt ved like i alle år. Nå tar han som oftest bilder av fugler.

– Jeg har varme minner fra Bergen og Norge. Jeg var tilbake for ti år siden. Da besøkte jeg Finnmark for å ta bilder av fugler, før jeg dro videre til Lofoten. Norge er et fantastisk land, sier David Lingard.

Drar du kjensel på den lille jenten? Eller er det kanskje deg?

Da kan du ta kontakt med BTs journalist, eller sende en e-post til 2211@bt.no