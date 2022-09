Vestland må bla opp for å holde bybaneløfte: Trenger 900 millioner kroner

Løfter om ferdigstillelse av Åsane-banen i 2031 kan koste Vestland fylkeskommune dyrt.

Byrådsleder Roger Valhammer har lovet bybane til Åsane i 2031.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) var krystallklar på det dramatiske bystyremøtet i november i fjor. Med flertall for bybane foran Bryggen kunne spaden settes i jorden om tre år og Åsane-banen være ferdig i 2031. Ti måneder senere viser det seg at ambisjonen blir svært krevende å nå.

– Jeg tror veldig mye skal falle ned på rett side for at det skal gå bra. Men det er det vi jobber mot, sier Håkon Rasmussen, avdelingsdirektør for mobilitet og kollektivtransport i Vestland fylke, om muligheten for å bli ferdig i 2031.

Fylkesdirektør Rune Haugsdal og avdelingsdirektør Håkon Rasmussen ber fylkespolitikerne bla opp for å få Åsane-banen frem som lovet.

Må vente på statlige penger

Det kreves ekstraordinære tiltak for å innfri løftene fra i fjor høst. I et notat til samferdselsutvalget skriver Rasmussen og fylkesdirektør Rune Haugsdal at en vil trenge 900 millioner kroner de neste tre–fire årene for å unngå utsettelser. Pengene som skal brukes til planlegging, prosjektering og anskaffelse av tomter, må trolig hentes fra egen lomme. Fra statlig hold er signalet at det tidligst kan komme penger i statsbudsjettet for 2025.

– Poenget er å komme i gang med prosjekteringen. Hvis en skal vente med dette til all finansieringen er på plass, så vil det gi en direkte forskyvning i tid, sier Haugsdal.

Han ber i første omgang om 29 millioner kroner, men varsler at det vil komme en ny sak med nye finansielle behov i desember.

Håper på hjelp

Vestland fylkeskommune er ansvarlig for å bygge Bybanen til Åsane. I notatet til samferdselsutvalget i fylket skriver Rune Haugsdal at prosjektet trolig vil bli utsatt med to til fire år om en skal følge normal prosedyre med å vente på godkjent reguleringsplan, finansieringsvedtak i Stortinget og bevilgning over statsbudsjettet.

– Vi regner med å måtte forskuttere både i 2022 og 2023. Så jobber Vestland fylkeskommune med byggestart i 2024, men det må avklares.

– Signalet fra Statens vegvesen er at det tidligst kan komme penger i 2025?

– Det har vi registrert.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) advarte mot tunnel. Det ville bety tre års utsettelse, mente fagetaten.

– Hvis det blir en realitet, må fylket da også forskuttere midler i 2024?

– Det må vi komme tilbake til. Vi vil ha dialog med alle parter. Jeg har ikke lyst å forskuttere 2024 ennå, sier Haugsdal.

– Men i verste fall snakker en om 900 millioner?

– Jada, men utgangspunktet er at det skal bli mindre.

– Har du vært i dialog med staten sånn at du vet at de forskutterte midlene blir tilbakebetalt?

– Nei, det er en del av fortsettelsen. Men dette er ikke noe nytt. Det har vært forskuttert mellom byggetrinnene før.

I år kommer Bybanen til Fyllingsdalen. Neste milepæl er Åsane.

Må bruke penger for å nå målet

Bybanen til Åsane vil bli et mer komplekst prosjekt enn tidligere utbygginger. I Ytre Sandviken skal trafikken flyttes inn i en ny og forlenget Fløyfjelltunnel til mer enn fem milliarder kroner, mens Bybanen skal gå i dagen der bilene kjører i dag.

Det betyr at en ikke kommer i gang med mye av bybanebyggingen før den nye biltunnelen står ferdig. I notatet fra fylkesdirektøren omtales dette som den mest kritiske tidsfaktoren i forhold til ambisjonen om ferdigstillelse i 2031.

– Det vi vet er at arbeidet med Fløyfjelltunnelen kommer til å ta så lang tid at det å få en rasjonell drift er veldig viktig for den samlede fremdriften, sier Håkon Rasmussen.

Å klargjøre saltimporttomten i Sandviken til uttak av stein er noe av det fylket trenger penger til for å sikre fremdrift.

Han sier at noe av det de ønsker å bruke penger på de neste årene er å legge til rette for uttak av stein fra saltimporttomten i Sandviken. Her kan massene tas ut med båt, noe Rasmussen sier vil gi store miljøgevinster.

– Jeg vet at det er sterk motstand mot det, men hvis en får lov til det vil arbeidet gå raskere. Da kan en drifte tunnelen i begge retninger, sier Rasmussen.

– Tror du ferdigstillelse i 2031 fortsatt er mulig?

– Det er ikke jeg som skal ta livet av det tidspunktet. men vi jobber for å få det til. Å få bruke penger de neste årene er avgjørende for å lykkes, sier Rasmussen.

Fylkespolitiker Trym Aafløy mener fylkesdirektørenes forslag er uansvarlig.

Uansvarlig forslag

Blant fylkespolitikerne er det delte meninger om å forskuttere midler til prosjektet.

– Dagens regjering har varslet store kutt i samferdselssektoren. En risikerer å forskuttere til et prosjekt som kan bli skrinlagt eller skjøvet ut i tid. Jeg synes det er uansvarlig, sier Trym Aafløy, som er medlem av samferdselsutvalget i fylket.

Han får støtte av en annen bybanemotstander:

– Med en pris på nærmere 20 milliarder er Bybanen et av prosjektene som står i fare for å bli rammet av regjeringens varslede kutt. Det er dessverre ingen grenser for uansvarlighet når det kommer til Bybanen, sier Sigbjørn Framnes (Frp).

I regjeringspartiet Arbeiderpartiet ser de annerledes på det.

– For de av oss som er tilhenger av Bybanen så ser dette logisk ut. Det handler om å holde tempoplanen, sier Arve Helle (Ap), medlem av fylkesutvalget.

Saken vil bli diskutert i samferdselsutvalget neste onsdag og endelig avgjort i fylkestinget den 28. september.