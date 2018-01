Helge Hopen er trafikkplanleggeren som fikk byrådet og Statens vegvesen til å snu i bybanedebatten.

Øverst i Øyjorden kneiser det arkitekttegnede bygget – som er hjemmet til sivilingeniør Helge Hopen – over Ytre Sandviken. Lyden fra bilene som svinger seg opp Åsaneveien langt der nede bærer godt oppover fjellsidene.

Sivilingeniør innen trafikk

Etter planen skal den konstante susingen fra bilene forsvinne i løpet av det kommende tiåret. Mannen som gis hovedæren for det inviterer oss inn.

– Hvem er du?

– Nei, hva skal jeg si til det? Jeg studerte på det som nå heter NTNU på 1980-tallet. Opprinnelig begynte jeg på maskinavdelingen, fordi min bror gikk der. Men etter et år skjønte jeg at jeg ikke hadde noen interesse for maskiner. Så fant jeg byplanlegging. Vei og samferdsel. Tok alle samferdselsfagene og ble sivilingeniør innen trafikk.

Fakta: Bybanen gjennom Sandviken Byrådets forslag til bybanetrasé er som følger: Bybanen sendes i tunnel fra Sandbrogaten bak Bryggen til et underjordisk stopp ved Sandviken kirke.

Videre går den i tunnel til Amalie Skrams vei, for deretter å gå i dagen gjennom Åsaneveien.

Dagens motorvei legges inn i en forlenget versjon av Fløyfjellstunnelen. I Sandviken blir det dermed fire bybanestopp: Sandviken kirke, Amalie Skrams vei, Sandviken sykehus og NHH.

Fant løsningen

Etter utdannelsen har han jobbet for Asplan Viak, Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune.

– Siden 2001 har jeg jobbet for meg selv.

Hopen har servert kaffe på kjøkkenbordet. Champagneglassene og kakerestene fra kvelden før er ryddet bort. Da samlet flere av beboerne seg for å feire en sjelden politisk seier.

Før jul bestemte byrådet seg for å beholde dagens motorvei gjennom Sandviken, og legge Bybanen i tunnel. Torsdag annonserte de snuoperasjonen.

Utsette Bymiljøtunnelen

Motorveien skal flyttes inn i en forlenget versjon av Fløyfjellstunnelen, mens Bybanen skal boltre seg i dagens vei sammen med lokaltrafikken.

En av hovedårsakene var de nye trafikkberegningene til Hopen. Ifølge disse vil en forlenget versjon av Fløyfjellstunnelen redusere sentrumstrafikken med 28 prosent. Dermed kan man utsette den lenge planlagte byggingen av Bymiljøtunnelen, som går fra Dokken til Sandviken, og heller bruke pengene på tunnelen i Sandviken.

Ørjan Deisz

Her kan bilene kjøre

Trafikkreduksjonen kommer som følge av at bilistene, som skal nordover til Åsane, ikke kan kjøre inn i den nye Fløyfjellstunnelen via Sandviken. På samme måte kan ikke bilistene som kommer fra Åsane kjøre av i Sandviken i den nye tunnelen.

– Det vil flytte gjennomgangstrafikk til Fløyfjellstunnelen, flere vil velge Bybanen fremfor å kjøre bil og dette vil gi sterk trafikkreduksjon i Indre Sandviken og sentrum.

– Hvordan skal folk kjøre fra Sandviken til Ikea da?

– Det er det et enkelt svar på. De kan kjøre akkurat som i dag. Det blir samme veien, men de må kjøre mye saktere. De må kjøre på et lokalveinett, i 50 kilometer i timen. Tilgjengelighet blir ikke et problem med denne løsningen, sier han.

Dagens motorvei i Åsane deles nemlig mellom et lokalveinett hvor bilene kjører, de to østre kjørefeltene, mens Bybanen og sykkelveien tar de to feltene langs sjøfronten.

Mats Andersen (illustrasjon)

Gleder seg til bilene forsvinner

Fra kjøkkenbordet har Hopen oversikt over hele bydelen nedenfor. Hit flyttet han og familien i 2012. De tok sjansen da en tomt med fantastisk beliggenhet, men i ulendt terreng, ble ledig.

Huset er lovprist og nominert til byarkitekturpriser. For Hopen var det sjansen til å flytte tilbake til bydelen han vokste opp i. Problemet med motorveien kjenner han på kroppen fra oppveksten.

– Du har fin utsikt. Gleder du deg til å bli kvitt bilene og suset?

– Ja. Men nå er det ikke en spesielt stor plage for meg. Det er mange som bor nærmere og har det mye verre. Men det blir en festdag for Sandviken når den veien stenges av. Samtidig må vi ha is i magen. Det vil ta tid. Men innenfor en tiårsperiode er det realistisk å få flyttet trafikken inn i fjellet. Så må det legges skinner for Bybanen og bygges sykkelvei.

Jobbet hjemme på kveldstid

– Hvorfor engasjerte du deg i denne saken?

– Denne saken har jeg først og fremst vært engasjert i gjennom virksomheten min. Jeg har vært engasjert av Bergen kommune og via andre konsulentselskaper som underleverandør på trafikk på flere bybaneprosjekter, egentlig alle, sier han.

– Spesielt mye jobbet jeg med dette i perioden 2010–2013. Da var det hele Åsanetraseen, så dette prosjektet kjenner jeg ganske godt. Den siste perioden, hvor disse nye løsningene med forlenget Fløyfjellstunnel kom frem, så har det vært for egen regning på kveldstid. Du kan si jeg engasjerte meg selv.

Lager modeller

Vegg i vegg med kjøkkenet ligger hjemmekontoret, hvor Hopen har jobbet og knadd trafikktall for Ytre Sandviken og Bergen sentrum de siste ukene.

Inspirasjonen kommer naturlig. Fra kontorvinduet ser han rett ned mot motorveien.

Sivilingeniørens arbeid handler om gjøre analyser av trafikkmønstre, trafikksystem og trafikkmengder. Han lager modeller som simulerer hvordan trafikken blir med de ulike løsningene.

– Ingen fasit

– Er det fasit eller spådom?

– Det er ingen fasit, selv om mange bruker tallene som kommer ut som direkte svar. Men i en analyse gir tallene et godt grunnlag for å sammenligne alternativer.

– Når du har jobbet med disse tallene i flere tiår, hvorfor kom du ikke på denne løsningen tidligere?

– Hovedforklaringen er nok at både jeg og alle andre som har arbeidet med Bybanen, som kommunen og Vegvesenet, har jobbet med sentrum og Sandviken hver for seg, og ikke sett de to områdene i sammenheng trafikkmessig.

Ørjan Deisz

Alle vinner

Hopen legger ikke skjul på skuffelsen han følte da byrådet presenterte sine bybaneplaner før jul.

Ett av argumentene de brukte mot en forlengelse av Fløyfjellstunnelen, var at denne løsningen ville gjøre det mer attraktivt å kjøre bil.

– Det var en påstand jeg var veldig uenig i. Jeg ville synliggjøre at det ikke blir lettere å kjøre bil, tvert imot, det blir mer tungvint, samtidig som forholdene forbedres for Bybanen og syklende. Da så jeg koblingen. Når man fjerner de nordvendte rampene, og du ikke kan ta av fra Åsane inn i Sandviken, så må denne trafikken bruke lokalnettet.

Ikke bilfritt sentrum

– Vinnerne er presentert. Hvem blir taperne med denne løsningen?

– Ingen som jeg ser. Rent konkret er det et faktum at Fløyfjellstunnelen finansieres ved at Bymiljøtunnelen utsettes. Dermed får vi det ikke bilfritt i hele sentrum med det første. Men den kan bygges senere. Løsningen for Sandviken måtte gjøres nå.

– Hvilke konsekvenser får dette for Eidsvåg?

– Det blir en stor gevinst for veien rundt Eidsvågsneset. Den blir ikke lenger en omkjøringsvei når E39 er stengt. Dersom den nye Fløyfjellstunnelen må stenges i fremtiden, vil omkjøringsveien da gå via Eidsvågstunnelen.

Ofrer hjertebarnet

Ett av prosjektene Hopen har jobbet med siden 1990-tallet, er tunnelen fra Dokken til Sandviken som skal gjøre den indre bykjernen i Bergen fri for biltrafikk.

Tidligere het den Skansetunnelen, siden ble den omdøpt til Bymiljøtunnelen. Fellesnevneren er at den er blitt utsatt gang etter gang. Nå utsettes den på nytt, noe som gjør at sentrum må leve med biler i overskuelig fremtid.

– Hvordan føles det å ofre hjertebarnet Skansetunnelen for dette?

– Jeg har jobbet mye med den, og visjonen er at den skaper en nesten helt bilfri indre bykjerne. Men med dette nye grepet for Bybanen, kan man redusere trafikken gjennom sentrum mye mer enn tidligere antatt. Det vil bli ned mot én tredjedel av dagens trafikk over Torget. Og det blir bilfritt over Bryggen, i Christies gate og Småstrandgaten, hvor Bybanen skal gå.

Hopen lukker seg inne igjen på kontoret med trafikkmodellene sine. Nordvendte og sørvendte ramper gjennom Fløyfjellet legges i skuffen. Frem trekkes modellene for ny fergeløsning mellom Stord og Kvinnherad.

– Det er nok av arbeid, konstaterer han smilende.