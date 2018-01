Erling Kongsvik (88), Kåre Pedersen (94) og Arvid Seim (88)

– Denne benken på Galleriet er vår faste plass. Erling, Kåre og jeg måtte kjempe for den i flere år, skal jeg si deg, med møter på sjefsnivå her på huset, før vi fikk det som vi ville. De fleste sentrene har laget benker for folk som trenger å slappe av litt før handlingen, men der var Galleriet temmelig trege. Når det først ordnet seg, ble det helt ålreit. Det hender at benken er opptatt når vi kommer, men folk forstår at det er vi som skal sitte her, når de ser oss komme med spaserstokk og det hele. Det blir mye de samme historiene om igjen og om igjen. Det gjør ingenting, for flere av dem er gode. Partipolitikken holder vi oss unna, fordi noen av karene som går her har litt lett for å fyre seg opp i en del spørsmål. Vi tre holder godt sammen og er enige om å se lyst på tingene.