Rappet sexleketøy, kunstvaser og designvesker, ifølge politiet. Mandag må han møte i retten.

Midt på formiddagen, like før jul i 2017, gikk en mann inn dørene til Bergen Kunsthall. Han spaserte til rommet der kunstinstallasjonen «Hot cottons» sto utstilt.

Installasjonen, som besto av moderne skulpturer og vaser, var laget av den nederlandske kunstneren Magali Reus.

Hun er omtalt som en av årets mest lysende kunstnere av den britiske storavisen The Guardian.

En liten skulptur – som likner en kaffekopp – selges for over 3000 kroner på kunstsider på nettet. En skål som likner på en blomsterpotte, er prissatt til rundt 19.000 kroner.

Rundt klokken 14 oppdaget ansatte i Bergen Kunsthall at en grå og en brun vase var borte fra Reus’ utstilling. De varslet politiet med en gang.

Politiet

Den samlede verdien på skulpturen som vasene var en del av, var 600.000, ifølge kunsthallen. Kunsttyveriet er bare ett av en lang liste tyverier som mannen nå er tiltalt for.

Mandag må han møte i retten for rundt 60 forhold. Over 40 av dem er rene tyverier.

– Omfanget er stort, det er snakk om veldig mange tyverier, sier politijurist Vibeke Nistad Dieseth.

Ifølge tiltalen har mannen også forsynt seg fra en lang rekke av byens motebutikker. Han skal ha stjålet alt fra solbriller til designvesker og jakker. Hjortepølser, bartevoks og tørrolje fra apoketet er blant de mer spesielle tyveriene.

Fra Kondomeriet skal mannen ha tatt med seg sexleketøy og kostymer til rundt 10.000 kroner. Han er også tiltalt for å ha båret kniv og batong, og for ha vært i besittelse av narkotika.

Gikk inn hos to venninner som lå og sov

Politiet mener mannen tok seg inn i en leilighet sommeren 2018. Datautstyr for over 16.000 forsvant. To kvinner lå og sov i leiligheten da tyveriet skjedde.

Samlet sett har mannen stjålet gjenstander og varer for en samlet verdi av over 700.000 kroner, ifølge tiltalen.

Tyveriene har skjedd i en periode fra desember 2016 til juli 2018.

– Han har vært veldig aktiv over en lengre periode, sier politiadvokat Dieseth.

Lewis Ronald, Plastiques Photography

Vaser kom til rette

Inne på Bergen Kunsthall var de to vasene fra utstillingen til Magali Reus søkk borte.

Da politiet ransaket en leilighet i Bergen sentrum noen dager seinere, ble vasene funnet. Mannen ble fremstilt for varetektsfengsling like etterpå, men ble løslatt mot meldeplikt.

Den ene vasen skal ha hatt en liten skade, men ellers var de i god stand. Verkene ble brakt tilbake til utstillingen i kunsthallen.

– Hva sa kunstneren selv om det hele?

– Hun ble litt bestyrtet da det skjedde. Men vasene kom heldigvis raskt til rette igjen, og det var vi veldig glade for, sier Stein-Inge Århus, informasjonsansvarlig i kunsthallen.

Han kan ikke huske at noen liknende har skjedd tidligere.

– Jeg kan ikke garantere det, men jeg har aldri hørt om et slikt tyveri hos oss før, sier Århus.

– Var kunsten godt nok sikret?

– Vi har sikkerhetstiltak, men vi kan ikke fysisk lukke inne alle kunstverk. Da mister utstillinger litt av poenget, sier han.