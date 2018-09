VIL UT: Elisabeth Bru er politiadvokat og leder for Politijuristene Vest. Fagforeningen har rundt 90 medlemmer. FOTO: Ørjan Deisz (arkiv)

Politijuristenes fagforening vil ut av politietaten: – Vi får ikke gjort jobben vår

For første gang varsler fagforeningen for politiadvokater at de vil ut av en 130 år gammel ordning.