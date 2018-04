«Den eldste»

Tusenvis av anklager om å ikke gjøre nok for å stanse pedofile overgripere, rammer Jehovas Vitner over hele verden. I spansk fengsel sitter en tidligere norsk eldstebror, dømt for overgrep mot en fireåring. Mannen skal ha begått lignende overgrep på Sørlandet, skriver Fædrelandsvennen.