Hordaland og Sogn og Fjordane skal ikke hete «Vestlandet», men «Vestland».

Regjeringen går inn for «Vestland», ifølge en pressemelding.

– Det nye navnet blir Vestland, bekrefter fylkesordfører Anne Gine Hestetun overfor BT.

– Jeg er tydelig på at jeg er kjempeglad på vegne av fellesskapet og vedtaket i de to fylkestingene. Lokaldemokratiet seirer, og avstemningen om navnet var nesten enstemmig. Vestland er et godt navn med stort potensial for utvikling i fremtiden, og jeg er glad for at statsråden la det frem for behandling, sier Hestetun.

Når navnet nå blir Vestland, forlates det opprinnelige forslaget om «Vestlandet», som har utløst forargelse i områdene nord og sør for det nye fylket. Også rogalendinger og folk i Møre og Romsdal regner seg som vestlendinger, og mange likte dårlig at Hordaland og Sogn og Fjordane ville legge beslag på navnet.

Direktør Åse Wetås i Språkrådet har tidligere foreslått Bjørgvin eller Bergenhus som alternativ til «Vestlandet». Hva tenker hun om «Vestland»?

- Vår kommentar til det, er at Vestland er et enda dårligere alternativ. Vi har jo advart mot «Vestlandet». «Vestland» er et navn som ikke finnes per i dag, og vi mener dette kommer til å skape mer forvirring enn oppklaring, sa hun til BT i februar i år.