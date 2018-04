Hordaland og Sogn og Fjordane skal ikke hete «Vestlandet», men «Vestland».

Regjeringen har sendt ut en pressemelding om navnevalget.

– Det nye navnet blir Vestland, bekrefter fylkesordfører Anne Gine Hestetun overfor BT.

– Jeg er tydelig på at jeg er kjempeglad på vegne av fellesskapet og vedtaket i de to fylkestingene. Lokaldemokratiet seirer, og avstemningen om navnet var nesten enstemmig. Vestland er et godt navn med stort potensial for utvikling i fremtiden, og jeg er glad for at statsråden la det frem for behandling, sier Hestetun.

Når navnet nå blir Vestland, forlates det opprinnelige forslaget om «Vestlandet», som har utløst forargelse i områdene nord og sør for det nye fylket. Også rogalendinger, møringer og romsdalinger regner seg som vestlendinger, og mange likte dårlig at Hordaland og Sogn og Fjordane ville legge beslag på navnet.

Språkrådet misliker navnet

Direktør Åse Wetås i Språkrådet har tidligere foreslått Bjørgvin eller Bergenhus som alternativ til «Vestlandet». Hva tenker hun om «Vestland»?

- Vår kommentar til det, er at Vestland er et enda dårligere alternativ. Vi har jo advart mot «Vestlandet». «Vestland» er et navn som ikke finnes per i dag, og vi mener dette kommer til å skape mer forvirring enn oppklaring, sier hun.

Hun viser til at det vil bli vanskelig å si «Vestland fylkeskommune» på Vestlandet, at navnet vil skape misforståelser og praktiske problemer.

- Vår faglige anbefaling var mer i tråd med de kulturhistoriske tradisjonene i området. Da ville navn som Gula, Bjørgvin eller Bergenhus passet bedre, sier Åse Wetås.

Hun understreker at Språkrådet ikke bestemmer, men kun gir faglige anbefalinger.

- Likevel hadde jeg ønsket at myndighetene hadde vektlagt de faglige innspillene våre, sier hun.

Vidar Ruud / NTB scanpix

I en pressemelding sier fylkesordfører i Sogn og Fjordane, Jenny Følling:

«Dette er vi veldig glade for. Tilrådinga følgjer opp ønsket frå eit samla fylkesutval og fylkesting i Sogn og Fjordane, og eg trur det kan vere med og byggje ein identitet for vestlandsfylket. Eg legg til grunn at Stortinget følgjer tilrådinga frå departementet når dei gjer det endelege vedtaket før sommaren.»

– Bedre enn «Vestlandet»

Gruppeleder for Senterpartiet i bystyret i Bergen, Ove Sverre Bjørdal, mener at navnet er bedre enn det opprinnelige forslaget, «Vestlandet».

– Vestland er bedre enn vestlandet, da siste er et navn som er synonymt med en hel region. Vestlandet har en tradisjon som strekker seg hele veien fra Romsdalen, og på sitt største, ned til Agder.

– Er du fornøyd med det nye navnet?

– Nei, det er jeg ikke. Jeg skulle ønske et mer dekkende navn, som «Fjordane», «Bjørgvin» eller «Gula». Som sunnmøring føler jeg at det er en form for identitetstyveri ved at navnet ekskluderer deler av regionen Vestlandet.

– Det blir litt som om Oslo skulle kalt seg selv for Norge, sier han.

Fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal (KrF) har tidligere uttalt til BT at hun synes det opprinnelige forslaget, «Vestlandet», er til å leve med.

- «Vestland» er litt bedre. Man har lyttet til protestene og justert litt, men jeg er redd det ikke er nok. Navnet er fortsatt knyttet til en landsdel, og jeg tror ikke en klarer å imøtekomme protesten som ligger der. Også i forhold til markedsføring kan dette være uheldig, man får to vestland i stedet for ett, mener hun.