INNBRUDD: Natt til søndag ble det gjort innbrudd i øvingslokalet til bandet «Say no more». Tyver skal ha fått med seg verdier for flere titalls tusen kroner. Bandmedlemmene Atle Engelstad, Harald Midthun og Espen Juvik håper at utstyret kommer til rette snarest mulig. FOTO: Privat