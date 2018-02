- Vi hadde ikke forventet at det skulle gå såpass mye over, sier megleren.

Tomannsboligen i Solbakken ligger idyllisk til på en høyde med panoramautsikt i Ytre Sandviken.

Huset ble tegnet av arkitekten Torgeir Alvsaker i 1920. På folkemunne blir boligen kalt for «Slottet», på grunn av sitt herskapelige uttrykk.

Nær to mill over prisantydning

Nå er den ene halvarten av tomannsboligen solgt for 8,8 millioner kroner, noe som er godt over prisantydningen på 6,9 millioner.

Megler Birgithe Solberg Vikebø i Privatmegleren er strålende fornøyd med salget.

- Vi hadde ikke forventet at det skulle gå såpass mye over, men dette var en sjelden anledning i ordets rette forstand. Boligen har en del ekstra med seg både på grunn av beliggenhet, dobbel garasje, den store hagen og huset i seg selv, sier Vikebø.

I oktober i fjor ble også en leilighet i Parkveien på Nygårshøyden solgt for 2,6 millioner over prisantydning.

Enorm interesse

I budrunden var det til slutt to stykker som var med i siste runde da prisen hadde bikket 7,5 millioner kroner.

Totalt var det over 70 stykker på visning, med private visninger medregnet.

– Det har vært en helt enorm interesse, både fra folk i nærområdet og andre steder i landet. Selgerne har gjort mye siden de overtok i 2004, og har beholdt den originale stilen fra byggealder. Det tror vi absolutt at de nye eierne også vil gjøre, sier megleren.

Hun han opplyse at de nye eierne er lokalt tilhørende i Bergen, og at de selv kommer fra et tilsvarende objekt.

Dyrt, men ikke rekord

Høy pris til tross, prislappen for tomannsboligen er langt fra den dyreste boligen i byen. På toppen troner et luksushus på Nattlandsfjellet som gikk for svimlende 30 millioner i 2014.

– Vi har også hatt boliger off-marked som har vært dyrere enn den. Det er mange som er på jakt etter større boliger, sier Vikebø

Boligprisstatistikken for januar, som ble offentliggjort tidligere i dag, viste en oppgang på 3,9 prosent i Bergen.

Sjeføkonom i Sparebanken Vest, Jørgen Gudmundsson, advarte i forrige uke om at boligtallene for januar måtte tas med en stor klype salt. Årsaken er at Eiendom Norge nå lager boligprisstatistikken på en annen måte enn tidligere.

Ifølge hans egne beregninger sank boligprisen for Bergen i realiteten med 0,4 prosent i januar, justert for sesongvariasjoner.

Han tror likevel prisnivået nærmer seg bunnen, og at markedet vil snu før påske.

Også Vikebø er enig i at aktiviteten på boligmarkedet i Bergen er i ferd med å ta seg opp.

- For tiden har vi veldig god aktivitet på det vi har ute. Det er kjempekjekt, sier Vikebø.