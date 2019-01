Egentlig skulle den mediesky millionæren bare hjelpe en rideklubb som slet med økonomien.

Ved foten av Fanafjellet borrer Vegvesenet i fjellet.

I skråningen, på en stor steinhaug, står Fana-millionæren Ole Peter Duus og skuer utover byggeplassen.

Han eier tomten som Vegvesenet leier for å oppbevare steinen de henter ut.

Om fire år, når pipingen fra gravemaskiner er stilnet og støvet fra lastebilene har lagt seg, vil den nye hovedveien fra Bergen til Os stå ferdig. Da kan millionæren ha tjent 53 millioner kroner på eiendommen, som han kjøpte for 780.000 kroner.

Skulle bygge ridesenter

At han skulle tjene så mye penger, eller at han i det hele tatt skulle kjøpe tomten, var ikke noe som lå i kortene for ti år siden.

Den gang tilhørte eiendommen økonomisk pressede Fana Ryttersportsklubb, som drømte om å skaffe nok penger til å bygge et nytt ridesenter. Klubben opplevde medlemsflukt, og de gjenværende heste-entusiastene jobbet febrilsk for å redde stumpene.

Duus var selv medlem, fordi datteren hadde hest, slik han selv hadde da han var ung. Til vanlig er han eiendomsinvestor, men i klubbsammenheng var han ridepappa.

Ryttersportsklubben hadde kjøpt tomten billig fra Opplysningsvesenets fond – som forvalter gamle kirkeeiendommer. Men kjøpet var ennå ikke gjort opp for, og kirkefondet ba etter hvert om å få pengene de hadde krav på.

Det begynte å haste.

Skulle redde klubben

Tynget av gjeld tok styret en siste desperat avgjørelse i 2011.

De klarte ikke lenger å gjøre opp det de skyldte, og sendte følgende e-post til klubbens rikeste medlem:

Dette takket Duus ja til. Først hadde han tilbudt dem et lån, men det ville de ikke ha mulighet til å betjene.

Styrtrik

Duus har en formue på 120 millioner kroner, og er langt oppe på BTs liste over Bergens ukjente rikinger. Han er blant annet eier av familieselskapet Op Investor, som i fjor hadde et overskudd på 25,8 millioner kroner etter skatt.

For mange er han mest kjent som mannen som kjøpte maleriet av en korsfestet Sylvi Listhaug, for så å gi det bort til fordel for Kreftforeningen.

– Jeg har egentlig holdt meg unna mediene før det, men i akkurat den saken ble trykket så stort at jeg måtte stille opp, sier han.

Stoppet av E39

Nå er hesteklubben for lengst nedlagt. Å få en millionær som investor var nemlig ikke nok til å redde dem.

Få måneder etter at papirene var undertegnet, varslet Vegvesenet at de ville bygge tunnel. Medlemmene innså raskt at det ville være umulig å ha hestene så nær en byggeplass, på grunn av alt bråket fra anleggsmaskinene.

– Vi visste ikke om vi skulle le eller gråte, sier Duus.

Nå kan han velge å le hele veien til banken, fordi Vegvesenet trengte tomten til tunnelprosjektet.

– Vi måtte tenke annerledes. Det var ikke lenger mulig å ha en hesteklubb der. Samtidig så vi at Vegvesenet hadde satt av et for lite område til anlegget i utgangspunktet, sier han.

Fakta: Slik fikk Duus tomten 2004: Fana ryttersportsklubb må forlate sitt forrige ridesenter på Skjold, for å gi plass til boligbygging.

Fana ryttersportsklubb må forlate sitt forrige ridesenter på Skjold, for å gi plass til boligbygging. 2005: Rideklubben inngikk en avtale med Opplysningsvesenets fond om at de fikk kjøpe tomten i Fana, for å bruke den som ridesenter. De skulle betale 780.000 kroner.

Rideklubben inngikk en avtale med Opplysningsvesenets fond om at de fikk kjøpe tomten i Fana, for å bruke den som ridesenter. De skulle betale 780.000 kroner. 2007: Planene deres ble godkjent av bystyret i Bergen.

Planene deres ble godkjent av bystyret i Bergen. 2007–2011: Ryttersportsklubben jobber for å kunne finansiere tomtekjøpet og byggingen av ridesenteret. Siden senteret deres på Skjold ble nedlagt i 2004 har de slitt med økonomien, fordi medlemmer har forlatt klubben.

Ryttersportsklubben jobber for å kunne finansiere tomtekjøpet og byggingen av ridesenteret. Siden senteret deres på Skjold ble nedlagt i 2004 har de slitt med økonomien, fordi medlemmer har forlatt klubben. 2011: Selskapet Fana Ridesenter AS blir opprettet.

Selskapet Fana Ridesenter AS blir opprettet. 2011: Opplysningsvesenets fond krever Ryttersportsklubben gjør opp for tomten. Fana Ridesenter AS overtar kjøpekontrakten, og betaler for tomten.

Opplysningsvesenets fond krever Ryttersportsklubben gjør opp for tomten. Fana Ridesenter AS overtar kjøpekontrakten, og betaler for tomten. 2012: Fana Ridesenter mottar varsel fra Statens vegvesen om at det skal bygges en tunnel like ved, som blir regnet som uforenlig med ridesenteret. Byggeprosjektet skal etter planen vare i over seks år.

Fana Ridesenter mottar varsel fra Statens vegvesen om at det skal bygges en tunnel like ved, som blir regnet som uforenlig med ridesenteret. Byggeprosjektet skal etter planen vare i over seks år. 2013: Fana Ridesenter kjøper tomten, og ber om tillatelse til å bruke tomten til å supplere Vegvesenets arbeid. Dette fikk de tillatelse til.

Fana Ridesenter kjøper tomten, og ber om tillatelse til å bruke tomten til å supplere Vegvesenets arbeid. Dette fikk de tillatelse til. 2015: Tunnelarbeidet starter.

Ifølge kontrakten kan han få nærmere 6,9 millioner kroner årlig, om hele tomten blir benyttet. Om Vegvesenet velger å bruke den i hele byggeperioden vil han ha håvet inn 53,3 millioner.

Som en del av forarbeidet anslår Duus at han har brukt mellom seks og syv millioner kroner på å gjøre tomten klar til anleggsarbeid.

Flere år med motgang

BT har vært i kontakt med to tidligere styreledere i rytterklubben. De synes det er trist at det aldri ble noe av drømmen deres. Samtidig forklarer de at gnisten allerede var gått ut av miljøet da Duus kjøpte.

Nedturen startet allerede i 2004 da klubben måtte forlate stallen sin på Skjold, fordi området skulle brukes til boligbygging.

Jakten på nye grønne marker skulle vise seg å bli mer krevende enn først antatt, og medlemmene hadde ikke annet valg enn å flytte hesten sin til andre klubber.

– Man kunne jo ikke ha hesten i garasjen hjemme i flere år, sier Duus.

Til slutt stoppet planene om en ny stall opp i papirmøllen for å skaffe byggetillatelse.

– Pris i nedre sjikte

På tross av at Duus tjener mye penger, har han ikke nødvendigvis gjort verdens beste avtale, ifølge Lars Kyte, som driver med megling av næringseiendommer.

– Han har hatt en god avkastning. Men det er jo ikke garantert at kontrakten vil løpe hele anleggsperioden, hvis man skal se litt nøkternt på det. I tillegg har han brukt en del penger på forarbeidet, sier han.

Kyte mener kvadratmeterprisen Duus har fått er helt i nedre sjikte av hva man kan få for leie på slike tomter.

– Jeg kjenner til en del avtaler som er høyere. Men avtalen er helt i tråd med markedet og hva Vegvesenet normalt pleier å betale.

Isolert sett mener han likevel det er en «god avtale».

Protester

Det er imidlertid ikke alle i nabolaget som er begeistret for Duus og planene hans. Han vil nemlig fortsette å bruke tomten til steinknusing når Vegvesenet er ferdig med tunnelen.

Forslaget har fått naboer til å rase, og flere har stilt opp i lokalavisen Fanaposten og uttalt at knuseverk-planene truer et viktig kulturlandskap med historiske røtter, og at de frykter mye støy.

Millionæren mener på sin side at planene han nå har lagt vil medføre mindre støy enn dagens virksomhet, fordi han skal flytte anlegget inn i fjellet.

Politikerne i Bergen skal i tiden som kommer vedta den nye kommuneplanen. I forkant av dette har det kommet mange innspill fra folk som mener prosjektet til Duus bør skrotes.

Kommunen har imidlertid konkludert med de negative virkningene av prosjektet vil være mindre enn det motstanderne gir uttrykk for.

– Veldig lønnsomt

Selv er Duus åpen om at han har gjort en knallgod investering. Selv hadde han ikke sett for seg at det skulle gå som det gikk.

– Det var utrolig trist at alt arbeidet med hestesenteret ikke førte til noe. Men hvis jeg skal ta et skritt tilbake og se på situasjonen, endte det opp med å bli veldig lønnsomt for min del, sier han.