Alle de tre som siktet for Circle K-drapet er fengslet videre. Årsaken er fare for bevisforspillelse.

Politiadvokat Trond Eide orienterer om drapssaken klokken 14.15 Følg med i videovinduet over!

Det opplyste påtaleansvarlig Trond Eide på en presseorientering mandag ettermiddag.

De siktede har brev- og besøksforbud og delvis isolasjon. Det er gjennomført 57 vitneavhør.

– Det var flere vitner som var tett på hendelsen. Dette er nøytrale vitner, som ikke har tilknytning til de siktede, sier Eide.

Politiet har gjennomført rundspørring i området.

Resultatene av tekniske spor som er sendt til analyse kommer fortløpende. Kripos, som bisto i begynnelsen, har trukket seg tilbake. Nå er det Vest politidistrikt som styrer etterforskningen.

– Vi hadde nytte av at Kripos var inne. De kom med gode råd og bidro til det taktiske, sier Eide.

Har fått tilgang til video

Politiet har innhentet video fra andre steder enn Circle K-kameraene og fått fra privatpersoner og fra nærområdet.

– Det er stort fokus på elektroniske spor: Gjennomgang av mobiltelefoner og trafikkdata er en sentral del av etterforskningen.

Politiet har ennå ikke fått den endelige obduksjonsrapporten, men den vil være klar antakelig i løpet av fire uker.

– Vi mener at vi har kontroll på drapsvåpenet. Det er en stor kniv. Vi har flere hypoteser med tanke på hva som kan være motivet, men vil ikke si noe mer om det, sier Eide.

Fengsling

De to mennene som er siktet for psykisk medvirkning etter drapet ved Circle K i Solheimsviken 15. februar i år, ble fremstilt for forlenget fengsling i Bergen tingrett i dag.

Da den første av de siktede ankom litt før klokken 09 mandag, hadde han håndjern på og ble fulgt og voktet av væpnet politi. Marius Wesenberg møtte som forsvarer for den første siktede som ble fremstilt.

Møter ikke

Mannen (21) som er siktet for drap møtte ikke i retten. Han er fetteren til avdøde Said Bassam Chataya (28).

21-åringen har ifølge politiet sagt seg enig i at spørsmålet om videre varetekt kan avgjøres ved en såkalt kontorforretning.

Kontorforretning vil si at en dommer avgjør fengslingsspørsmålet basert på dokumentene i saken, og uten at siktede møter i retten.

– Saken er fortsatt i en innledende fase, og det er viktig for politiet at vitner og siktede ikke får vite hva som ligger til grunn. Det kan påvirke dem, sier politiadvokat Trond Eide i Vest politidistrikt.

Håndjern

Også den andre siktede kom til retten iført håndjern, sammen med væpnet politi.

Advokatfullmektig Per Bjørnar Hegelstad møtte sammen med siktede i retten. Han møtte på vegne av forsvarer Bjørn Aksel Henriksen.