Tre siktede etter Circle K-drapet fikk forlenget varetektsfengsling mandag. Politiet håper de vil gi dem svaret på hvorfor drapet skjedde.

Det sa politiadvokat Trond Eide da han orienterte om drapssaken mandag ettermiddag. Se video av pressekonferansen i vinduet over.

Avdøde Said Bassam Chatayas 21 år gamle fetter er siktet for drapet.

Politiet har lagt det de kaller psykisk medvirkning til grunn for siktelsen av de to andre som fikk forlenget fengsling mandag.

- Bakgrunnen er at de var kjent med at det var en konflikt som kunne ende opp med bruk av kniv, sier Eide til BT.

Det betyr ikke at politiet mener at avdødes fetter hadde planlagt at han skulle drepe, presiserer Eide.

- Det var ikke i nærheten av det. Det som ligger til grunn for siktelsen er at det var en tilspisset situasjon hvor det var en stor mulighet for at det ville bli utøvd vold.

ALICE BRATSHAUG

Flere hypoteser

Gjennom videre avhør av disse to sier Eide at politiet håper å komme til bunns i hva som var motivet for voldshandlingen på Cirkle K-stasjonen for en drøy måned siden

Derfor ba de om forlenget fengsling også av dem, sier Eide.

- Motivet er sentralt i etterforskningen. Vi har flere hypoteser om hva som kan være motivet, uten at jeg vil si mer om det, sier Eide.

Totalt er det gjennomført 57 vitneavhør, og flere gjenstår. Etter en rundspørring i området hvor drapet skjedde er listen over personer politiet vil snakke med utvidet.

Det er nå Vest politidistrikt som leder etterforskningen, etter at Kripos var involvert i den innledende fasen.

– Vi hadde nytte av at Kripos var inne. De kom med gode råd og bidro til det taktiske, sier Eide.

Ifølge politiadvokaten er det nå over 20 personer som jobber fulltid med denne saken.

Resultatene av tekniske spor som er sendt til analyse kommer fortløpende.

Har fått tilgang til video

Politiet sitter også på en betydelig mengde video som må analyseres, ifølge Eide.

I tillegg til overvåkningsbilder fra bensinstasjonen har de hentet inn video og bilder fra personer i nærområdet.

- Vi har stort fokus på elektroniske spor. Gjennomgang av mobiltelefoner og trafikkdata er en sentral del av etterforskningen.

Politiet har ennå ikke fått den endelige obduksjonsrapporten av avdøde, men de forventer at den vil være klar i løpet av fire uker.

Gerhard Flaaten

Kontroll på drapsvåpenet

Når det gjelder drapsvåpenet mener politiet å ha kontroll på det.

– Vi mener at vi har kontroll på drapsvåpenet. Det er en stor kniv, sier Eide.

Den drapssiktede 21-åringen møtte ikke selv i fengslingsmøtet i Bergen tingrett mandag.

Fetteren til avdøde hadde ifølge politiet sagt seg enig i at spørsmålet om videre varetekt kan avgjøres ved en såkalt kontorforretning.

Kontorforretning vil si at en dommer avgjør fengslingsspørsmålet basert på dokumentene i saken, og uten at siktede møter i retten

Gerhard Flaaten

Fire nye uker

De to andre som fikk forlenget fengsling var iført håndjern og ble fulgt av bevæpnet politi da de møtte i Bergen tingrett.

Politiet ba om lukkede dører under fengslingsmøtene, og fikk medhold av dommeren.

– Saken er fortsatt i en innledende fase, og det er viktig for politiet at vitner og siktede ikke får vite hva som ligger til grunn. Det kan påvirke dem, sa politiadvokat Trond Eide i Vest politidistrikt etter fengslingsmøtene.

De tre ble fengslet i fire nye uker, og ilagt brev- og besøksforbud. I tillegg må de sitte i varetekt i delvis isolasjon, slik at de ikke skal kunne påvirke hverandres forklaringer.