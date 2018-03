Hvor godt kjent er du i urbane Bergen? Ta vår uhøytidelige quiz i slutten av saken.

Tenk deg at du går inn et dulgt smau - og voila - det er som om grafikken lyser det mot deg. Et kunstverk, en såkalt piece, som absolutt ikke sto på veggen i går.

Urban orientering

Tone Hauge er en av dem som blir fylt med en intens lykkefølelse når akkurat dét skjer.

– Jeg kaller det for gatekunstorientering. Å komme over et nytt verk først og poste det på Instagram er den urbane versjonen av orientering, sier Hauge.

Eirik Brekke

Kunstnerne bak psevdonymene er gjerne anonyme. Kan Hauge selv være en av dem?

– Jeg har én regel: Har du laget noe du ikke vil henge opp hjemme hos deg selv, så skal du for Guds skyld ikke gjøre det ute heller. Så nei, dét hadde vært hærverk, ler hun.

Vi har blitt med Hauge på et lite rebusløp i byen, og satt sammen denne uhøytidelige quizen vi utfordrer deg til å ta.