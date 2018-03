I dette rommet aksjonerte politi fra Bergen sammen med filippinsk politi torsdag. En produsent av overgrepsmateriale ble pågrepet.

Etter først å ha pågrepet og siktet en norsk mann som skal var i kontakt med den filippinske produsenten av overgrepsmateriale over Skype, utga politifolk fra Vest politidistrikt seg for å være nordmannen. Den hemmelige aksjonen, som var knyttet til Dark Room-etterforskningen, førte til at filippinsk politi torsdag kunne aksjonere mot en mann som drev produksjon av materialet i en landsby ved byen Malolos nord for Manila.

– Norske og amerikanske politifolk har gitt avgjørende bidrag som førte til at aksjonen og pågripelsen av mannen, opplyste filippinske myndigheter på en pressekonferanse fredag.

Bullit Marquez, AP

Nordmann pågrepet

Politiadvokat Sidsel Isachsen fra Vest politidistrikt deltok på pressekonferansen.

– Transnasjonal kriminalitet som seksuell utnyttelse av barn er, er høyt prioritert i Norge og vi er glade for at deres samarbeid i denne saken så langt har gitt oss så håndfaste resultater, sa Isachsen.

Nordmannen ble pågrepet i januar og er siktet for å ha bestilt og kjøpt overgrepsmateriale fra Filippinene.

Fem barn reddet

Leverandøren av materialet vedgår at han har produsert filmene, men hevder overgrepene var iscenesatt og ikke reelle overgrep.

– Det er falske nyheter. Dette kan iscenesettes veldig lett, sa han under pressekonferansen ifølge AP.

Fem barn ble dessuten reddet under aksjonen, opplyste Dante Gierran, lederen for Filippinenes nasjonale etterforskningsbyrå. De beskrives som noen av barna som er blitt utsatt for overgrep.

Fem representanter fra norsk politi deltok i aksjonen. Etterforskere i Dark Room-etterforskningen lykkes med å identifisere gjerningspersonen som stod bak livestreaming av overgrep mot barn på Filippinene. Det var norsk politi som kontaktet politiet på Filippinene om saken som i går endte med en vellykket aksjon.

Ingeniør siktet

– Vi kan bekrefte at vi hadde med tre personer fra Vest politidistrikt under aksjonen. Kripos bistår oss i saken og deltok med to personer, sier påtaleansvarlig i Dark Room, Janne Ringset Heltne, via en pressemelding fra politiet.

Saken i Norge er fremdeles under etterforskning. Siktede har sittet i varetekt i ett år. Foruten påtaleansvarlig i saken, Sidsel Isachsen, var også en etterforsker og en datatekniker fra Vest politidistrikt til stede.

Aksjonen ble avsluttet rundt midnatt torsdag, lokal tid. Fredag startet avhørene av mannen med norsk politi til stede.

– Siktede i Norge er utdannet ingeniør. Han er ektemann og far til to barn. Vi har siktet ham for livestreaming av overgrep mot barn. Vi er kjent med at han har bestilt livestreaming fra minst tre ulike land. Vi tar sikte på å avslutte etterforskningen innen juni og saken vil da bli klargjort for retten, sa Isachsen under pressekonferansen i Manila.

– Skal ikke føle seg trygge

– Internett er globalt og det er også kriminaliteten som foregår på internett. Dette fordrer godt internasjonalt politisamarbeid. Vi er svært takknemlig for samarbeidet vi har hatt med nasjonalt og lokalt politi og de andre instansene på Filippinene. Dette har gjort oss i stand til å få viktig informasjon og bevis i vår sak. I Norge er internasjonale overgrepssaker mot barn et høyt prioritert område. Vi er glad for å se at vårt samarbeid i denne saken har gitt oss så håndfaste resultat, sa Isachsen.

Kripos har over flere år samarbeidet tett med filippinsk politi i saker der norske borgere har bestilt direkteoverførte overgrep av barn. I denne saken bistår Kripos Vest politidistrikt med rådgivning, planlegging og tilrettelegging i saken. Kripos har en etterforskningsleder og en kontaktperson for internasjonalt politisamarbeid på Filippinene.

– Norske menn som bestiller direkteoverførte seksuelle overgrep av barn i utlandet skal stilles til ansvar for sine handlinger. De skal ikke føle seg trygge, selv om de sitter i sin egen stue og bestiller overgrep, sier Laila Søndrol, leder av Seksjon for seksuallovbrudd på Kripos i en pressemelding.