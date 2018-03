På ett døgn har Camilla Ahamath fra Bergen klart å samle inn over fire millioner kroner til Leger uten grenser gjennom en aksjon på Facebook.

Det var bildene av justisminister Sylvi Listhaug som fredag ble overøst av blomster fra sine støttespillere som fikk Camilla Ahamath fra Bergen til å sette i gang en motaksjon på Facebook fredag kveld.

Etter blomsterstøtten til Listhaug dukket det opp forslag på sosiale medier om å begrave huset til Rødt-leder Bjørnar Moxnes med blomster som en motreaksjon.

Det var han som denne uken fremmet det mye omtalte mistillitsforslaget mot justisministeren.

– Da jeg leste det tenkte jeg at «blomster visner, vi må heller gjøre noe annet». Så da foreslo jeg å starte en innsamling til en sak jeg visste at Moxnes er opptatt av og kom til å gå god for, forteller Ahamath.

Bikket tre millioner

Lørdag kveld har over fire millioner kroner kommet inn gjennom Facebook-aksjonen «Soldiers of Are og Odin - fundraiser for Leger uten grenser». Navnet henspeiler til radiovertene Are og Odin, kjent fra NRK.

- Helt sinnssykt. Jeg var superhappy da vi hadde fått inn 8000 på en time i går kveld. Det har kommet inn over 3500 kroner i minuttet, sier en overveldet Ahamath.

På tvers av parti

Hun tror den voldsomme mobiliseringen skyldes at mange føler behov for å markere motstand mot hat og hatretorikk.

– Det virker som at dette engasjerer på tvers av partitilhørighet. Selv stemmer jeg SV, men jeg vet om medlemmer fra mange andre partier som har støttet aksjonen, sier hun.

Forberedt på reaksjoner

Ahamaths mobiltelefon har glødet helt siden aksjonen startet i går kveld. Stort sett har hun bare fått positive tilbakemeldinger, men hun er forberedt på at det også kan komme negativ respons.

– Jeg stikker meg fram med navn og bilde, så da regner jeg med at det kommer. Men jeg har mange med meg, og det er veldig bra. Det er mer kjærlighet enn hat der ute, sier bergenseren.

Ber folk ta avstand

Lørdag gikk justisminister Sylvi Listhaug ut og ba folk om å ta avstand fra ytterliggående og rasistiske grupper som oppfordrer til å sende henne blomster, ifølge NTB.

– Enkelte av disse gruppene på Facebook skjuler seg bak vanlige navn, men sprer grusomme holdninger som vi må bekjempe. Jeg oppfordrer derfor dere alle til å aktivt ta avstand fra grupper som for eksempel «Slå ring om Norge». Jeg håper vi kan stå sammen mot hets, rasisme og hat uansett politisk farge, sier statsråden.

Camilla Ahamath er tidligere journalist i Bergens Tidende. Hun er i dag webredaktør ved Universitet i Bergen.