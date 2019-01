Politiet er i beredskap før årets russetur til Geilo. De ber foreldre snakke med ungdommen før de drar.

Til helgen er det russens årlige tur til Geilo.

Vest politidistrikt blir med russen på toget og samarbeider med politiet på Geilo.

– Vi er der først og fremst for russen. De er kjekke ungdommer, men det er lett å bli revet med på slike fester. Vi er der for å minne dem på hva som faktisk er lov og ikke, sier Bente Liland, politioverbetjent i Hordaland.

Hun opplyser at russens avreise er nøye planlagt. Politiet vil i år blir med på de planlagte avgangene klokken 13 og klokken 16.

Fyll og hærverk i 2017

Liland forteller at politiet ønsker å sette sunne rammer for festen.

«Politiet i Bergen vil, som i fjor, ha en tett oppfølging. Vi ønsker at dette skal bli en trygg og hyggelig helg for ungdommene som reiser, for de andre togpassasjerene og for lokalbefolkningen på Geilo», skriver politiet i en pressemelding.

I 2017 gikk det over styr da russen inntok Geilo. Politiet kommenterte etterpå at de var sjokkert over fyll og hærverk. Fra 2018 begynte politiet å følge russefeiringen tett.

– Foreldre må ta en prat

Politiet ber også foreldrene ta en prat med sine barn før de setter av gårde til Geilo i helgen.

«Dette er flott ungdom som vil feste sammen med nye og gamle venner, men vi oppfordrer foreldrene til å ta en god prat før de sender dem på tur», skriver Vest politidistrikt.

Politiet understreker at tidligere år har festingen ført til omfattende skadeverk på hytter, ordensforstyrrelser og bekymringer om narkomisbruk.

Nå har de planlagt helgen i samarbeid med politiet på Geilo og NSB.

«Kanskje noen russ føler at vi legger en dempe på festen, men vi fikk gode tilbakemeldinger i fjor, også fra russen», understreker de.