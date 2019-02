Skulle skille to som sloss.

En 32 år gammel mannlig vekter ble knivstukket i brystet i natt da han prøvde å skille to personer som sloss i Olav Kyrres gate i Bergen sentrum i natt. Hendelsen skjedde like over midnatt.

Ikke alvorlig skadd

Politi og ambulanse var på stedet etter kort tid, og vekteren ble kjørt til sykehus. Stikkskaden skal ha vært overflatisk, og fornærmede var oppegående og bevisst hele tiden.

Ikke kontroll på den andre

Ifølge Halleraker var foranledningen til knivstikkingen at vekteren prøvde å skille to personer som sloss. Hendelsen skjedde utendørs.

En person er pågrepet er siktet i saken, dette var en av dem som var involvert i slåss. Den andre personen har ikke politiet kontroll på. Den pågrepne er en mann i 20-årene.

Var på jobb

Vekteren, som jobber i Securitas, var på jobb da han ble knivstukket.

Markedssjef Eldrid Odden Otterlei i Securitas forteller at han blir ivaretatt av vaktselskapet.

– Vi ønsker ikke at noen skal bli skadet på jobb, sier hun.

Helse Bergen opplyser onsdag formiddag i en pressemelding at den 32 år gamle mannen er lettere skadet og innlagt ved Haukeland universitetssjukehus. Ifølge Helse Bergen skal mannen være knivstukket i brystet.