Mann i 20-årene er død etter å ha blitt stukket med kniv på Danmarks plass. Flere er pågrepet.

Politiet fikk inn melding om et masseslagsmål klokken 21.30 fredag. Natt til lørdag opplyser de at en mann i slutten av 20-årene er død, etter å ha blitt stukket med kniv.

– Mannen ble senere erklært død på akuttmottaket Haukeland sykehus. Pårørende er nå varslet, skriver operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt i en pressemelding kl. 05.04.

Politiet opplyser også at flere menn er pågrepet i saken. De er menn i alderen 20–30 år, heter det i pressemeldingen.

- Politiet vil etterforske saken med tilgjengelige ressurser utover natten og morgenen, skriver operasjonslederen.

Fem til ti personer

– Meldingene som kom inn omhandlet slagsmål ved Circle K i Vikens gate og i tunnelen under krysset på Danmarks plass. Det kan tyde på at de har forflyttet seg, sa operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt tidligere på natten.

- Det er snakk om fem til ti personer som har vært involvert i slagsmålet, sier Algrøy.

Ingen pågrepet

Klokken 22.15 er flere politipatruljer på stedet og avhører vitner.

– Politiet er på stedet med store ressurser. Ingen gjerningsmann er pågrepet, skriver politiet i en pressemelding.

Politiet har ikke gått ut med noen beskrivelse av mistenkte.

– Gjerningsmannen var forsvunnet fra stedet før vi kom frem, sier innsatsleder Ivar Kvant.

Ber vitner ta kontakt

Klokken 00.15 opplyser politiet at de er i kontakt med flere personer i forbindelse med masseslagsmålet. Ingen av disse personene er ennå pågrepet.

– Vi forsøker å oppklare hvilken rolle disse personene har hatt, men vi søker fortsatt etter gjerningsmenn, sier Algrøy.

Politiet ber vitner til hendelsen og andre som kan ha opplysninger i saken om å ta kontakt på telefon 977 42 718.