En mann er sendt til akuttmottaket etter at han skal ha blitt stukket med kniv på Danmarks plass.

Politiet fikk inn melding om et masseslagsmål klokken 21.30 fredag.

– Meldingene som kom inn omhandlet slagsmål ved Circle K i Vikens gate og i tunnelen under krysset på Danmarks plass. Det kan tyde på at de har forflyttet seg, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

Fem til ti personer

I forbindelse med masseslagsmålet skal en en mann ha blitt knivstukket, opplyser Algrøy. Mannen er kjørt til akuttmottaket på Haukeland sykehus, og skadeomfanget er ennå ukjent.

- Det er snakk om fem til ti personer som har vært involvert i slagsmålet, sier Algrøy.

Ingen pågrepet

Klokken 22.15 er flere politipatruljer er på stedet og avhører vitner.

Ingen er pågrepet etter hendelsen, og politiet har ikke gått ut med noen beskrivelse av mistenkte.

– Det er for tidlig å gå ut med mer informasjon om de involverte, sier Algrøy.

Politiet søker nå etter gjerningspersonen i nærområdet.

– Gjerningsmannen var forsvunnet fra stedet før vi kom frem, sier innsatsleder Ivar Kvant.