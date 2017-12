Politiet vurderer å kreve vakthold på alle utestedene i lysløypen

LIKER IKKE TANKEN: Kristian Standal, daglig leder på Folk og Røvere, sier at de ikke liker tanken på å kunne bli pålagt vakhold. – Det kan fort bli dyrt. I dag kan vi takle det, men i starten ville et slikt pålegg vært tungt økonomisk. I mine øyne er det også unødvendig for vår del å ha vektere eller ordensvakter, sier Standal. FOTO: Marita Aarekol