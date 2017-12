Forventninger om at mannen skal betale, er et symptom på et større kjønnsrolleproblem i samfunnet, mener BT-kommentator.

– I dag var det svigermor som betalte, sier Kathe Meyer.

Hun har akkurat kommet ut av Holbergstuene på Galleriet etter å ha spist middag med hele familien i førjulstiden i Bergen.

Verken hun eller mannen Jann Werner Sture kjenner seg igjen i at det er en forventning om at mannen betaler når de er på restaurant eller på reise.

– Jeg opplever heller at de leverer regningen til den av oss som spør etter den, sier Sture.

De to forteller at de har hatt felles økonomi i flere år, og at det varierer hvem som betaler hva.

– Du betalte kanskje de aller første gangene vi var ute og spiste, sier Meyer til sin mann.

– Rare blikk og kommentarer

Det har blusset opp en debatt om temaet etter at BT-kommentator Mathias Fischer skrev kommentaren «Jeg er visst ikke mann nok». Tirsdag var dette den klart mest delte saken på sosiale medier i Norge.

Fischer og samboeren Guro Valland har nemlig gjennomført en egen likestillingskampanje hvor Valland har stått for betaling av hotell, restaurantregninger og drosjeturer. Hensikten var å se om noen reagerte på dette.

«Igjen og igjen er jeg blitt møtt med rare blikk, for ikke å si hånende kommentarer», skriver Fischer.

I kommentaren nevner han flere ekspempler hvor kelnere, flyverter eller taxisjåfører har forventet at han skulle betale regningen.

«Ingen av dem visste noe om oss, men de hadde følt seg i posisjon til å komme med kommentarer som rakket ned på meg og kunne få meg til å føle meg utilstrekkelig. Implisitt rakket de også ned på henne, som hadde en så udugelig mann med seg på tur», skriver han.

Blandede reaksjoner

Leserne har vært splittet i sitt syn på saken basert på svarene i kommentarfeltet. For mange par har det vært naturlig å dele regningen i en årrekke, uten at det har kommet stygge blikk eller kommentarer når kvinnen plukket opp regningen.

«Meg og min bedre halvdel har gjort dette lenge, og har enda tilgode å få noen som helst reaksjoner på det. Enten tolker Fischer hver antydning til noe som helst som kvinnenedlatende, eller så har han vært veldig uheldig. Jeg tror dessverre det første», skriver en leser.

Andre har opplevd å få reaksjoner fra kelnere og andre servicepersonell når kvinnen har betalt.

«Samboeren min har et kredittkort som gir bonus ved bruk, det har ikke jeg. Derfor tar hun ofte regningen først, og så gjør vi opp oss i mellom i etterkant. Jeg opplever ofte på restauranter i Norge at kelneren henvender seg til henne når det gjelder bestilling, og til meg for regningen. Utenfor Norge blir ting så kleint at jeg tar regningen, selv om vi mister bonusen», skriver en leser i kommentarfeltet på Facebook.

Symptom på et større problem

– Jeg har fått mange tilbakemeldinger om at folk ikke kjenner seg igjen i dette i det hele tatt, men samtidig er det nesten like mange som sier de kjenner seg igjen, sier Fischer.

Fischer understreker at kommentaren han skrev ikke handler om at han føler seg krenket eller at folk er ondskapsfulle.

– Det handler om at de små spøkene og kommentarene er tegn på holdninger i samfunnet som vi ikke ønsker, nemlig at det er ulike forventninger til folk basert på kjønn, sier han.

Flere av personene som har kommentert under artikkelen mener Fischer og Valland trolig har opplevd dette sterkere fordi de har lett etter reaksjonene.

– Det er absolutt noe i det, men det avfeier likevel ikke det jeg skriver. Jeg mener at man bør stoppe opp og være bevisst på dette. Slike små skjevheter i samfunnet er jo der. De er problematiske i seg selv, men først og fremst problematiske i det store bildet, sier han.

– Slike holdninger er forhistoriske

– Slike holdninger er i alle fall veldig forhistoriske, men jeg tror ikke dette er et problem i dag. Selv jeg som er 78 år har ikke opplevd at det skal være en selvfølge at mannen betaler, sier Toppen Bech.

NRK-profilen har skrevet flere bøker om dannelse og skikk og bruk. Hun forteller at det tidligere var vanlig at mannen betalte alt, men at dette ikke er den gjengse forventningen i dag.

– Kanskje dette er et større problem i Bergen enn andre steder, sier hun og ler.

Skikk og bruk-ekspert Reidar Helliesen er enig. Han sier det ihvertfall er mangel på dannelse om servitører eller taxi-sjåfører hever øyenbrynene hvis kvinnen betaler.

– Det skal man jo ikke gjøre. Men jeg opplever at det stort sett legges til rette for at kundene kan gjøre opp for seg på den måten de ønsker, og at den som ber om regningen får den, sier han.

Ekteparet Meyer og Sture sier deres opplevelse ofte er motsatt av slik Fischer beskriver det.

– Faktisk synes jeg de oftere kommer med regningen til meg, men det er aboslutt ikke alltid jeg betaler, sier Meyer.