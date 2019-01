– Denne isen tok oss på sengen, forteller pressesjef for Keolis.

Det er store forsinkelser på Bybanen mandag.

Årsaken er at det har kommet frost og is på kjøreledningen.

I 12-tiden ble også en bybane stående stille i et kvarter ved Birkelandsskiftet.

Det skyldtes at et driftskjøretøy hadde revet av et oppheng på kjøreledningen.

– Gjennomgår rutinene

– Vi har forsøkt å gå gjennom hendelsen for å forsøke å forstå hva som skjedde her, sier Adelheid Nes, administrerende direktør for Bybanen AS.

– Det som var problemet for oss var at væromslaget kom tidligere enn det værmeldingen tilsa. Det skulle komme klokken 08.00, men det kom tidligere. Vi ser nå på om vi tar den vurderingen for tidlig, og om vi må legge inn større sikkerhetsmarginer, sier Nes.

Bybanen AS er foreløpig ikke helt i mål med å gjennomgå rutinene.

Så langt har de undersøkt hva som gjøres for å hindre isen i å legge seg, og hvordan de ansatte håndterte isen når den først hadde lagt seg.

– Vi kommer til å endre rutinene så fort vi er trygge på hva som er det riktige å gjøre, legger hun til.

Problemer på morgenen

Den første vognen som skulle kjøre i morges fra Kokstad, brukte over én time og 25 minutter på å komme seg fra Kokstad til Hop.

– Det var plussgrader i går, og i natt kom det plutselig frost og is på kjøreledningen, sier pressesjef John Hansen ved Keolis.

Og vedgår:

– Denne isen tok oss på sengen, det var ikke helt forutsigbart.

ØRJAN TORHEIM

Tre kvarter ekstra til jobb

En video BT har fått tilsendt viser kraftige gnister fra kjøreledningen. Fotografen heter Henrik Larsen, og han forteller om et voldsomt «lysshow».

– Jeg har sett liknende én og annen gang, men aldri så mye og så voldsomt. Det bare fortsatte og fortsatte. Vognen kjørte sakte, stoppet, kjørte sakte og stoppet igjen. Men den kom ikke av gårde, sier Larsen, som mandag morgen skulle til jobben ved Odfjell Drilling.

Han forteller at han først ventet 20 minutter på Bybanen ved Lagunen. Da den ikke kom der, tok han en buss til Birkelandsskiftet.

– Der kom det heller ingen bybane. Til slutt begynte jeg bare å gå mot jobben, sier Larsen.

– Hvor mye tid ekstra gikk det, vil du anslå?

– Med venting og gåing vil jeg anslå cirka tre kvarter.

– Hva tenker du om dette isproblemet?

– Det er sånt som skjer. Regn etterfulgt av kuldegrader vil fort gi problemer for teknologi, men jeg tenker at det burde være bedre rutiner for dette når det først skjer.

2211-tipser

Spesialvogn sendt ut

Hansen i Keolis fortalte mandag morgen at en avisingsvogn skulle bli sendt ut i 07.30-tiden.

En BT-medarbeider observerte en spesialvogn ved Sletten senter i 07.30-tiden.

– Men folk bør kanskje vurdere andre muligheter enn Bybanen for å komme seg til jobb i dag. Vi beklager til alle våre kunder og jobber med å løse dette så raskt som mulig.