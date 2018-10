Seilbåten i Solheimsviken er hevet.

I januar sank seilskuten «Vaaren» ved Årstadkaien veteranbrygge i Solheimsviken. Eier av kaien, GC Rieber, har lenge forsøkt å få eier av båten til å fjerne vraket, men ingen ting har skjedd. Før i helgen. Nå er båten hevet og ligger på land.

– Vi har forsøkt å få eier til å ta ansvar å fjerne båten. Vi har også vært i kontakt med ulike myndigheter rundt dette. Grunnen til at dette har tatt så lang tid har vært at vi har hatt et ønske om at eier skulle gjøre dette selv, og at vi ville gå de riktige stegene, sier eiendomsdirektør i GC Rieber eiendom, Tor Instanes.

Blir til avfall

– Ved gjestehavnen ligger det mange ulike typer båter. Vi er opptatt av at det skal se fint ut her i Solheimsviken og at det ikke skal være noen forurensingsrisiko i sjøen. Dette var desverre en en båt som var i dårlig stand og som derfor sank. Vi så oss nødt til å heve den nå, sier Instanes.

Båten vil nå bli til avfall.

– Den kommer ikke til å bli liggende her lenge. For eiers regning vil den bli destruert, lagt i avfallskontainer og sendt til godkjent avfallsannlegg, sier Instanes.

– Vi vil kreve forsikringsbevis

Fremover, sier Instanes, at de vil vi passe enda bedre på at ikke båter av dårlig stand fortøyer ved deres kaier.

– Vi vil ikke bare kreve ansvarsforsikring slik vi gjør nå, men også forsikringsbevis som dekker eventuell heving og fjerning. Vi kunne ønsket oss at småbåtregisteret opplyste om hvilke forsikringer de ulike båtene har, sier Instanes.