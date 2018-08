38 år gamle turist fra Østerrike omkom ved Nigardsbreen søndag.

Søndag rett over klokken 17.00 fikk politi melding om at en isblokk hadde løsnet fra Nigardsbreen, og at tre personer hadde havnet i vannet.

To av dem, en kvinne og en mann, klarte å berge seg opp. Den tredje mannen ble meldt savnet, og seinere funnet livløs i vannet. Mannen ble erklært død klokken 19.18.

Tatt av bølgen

Mandag morgen opplyser politiet at mannen som omkom, er 38 år gammel og fra Østerrike.

– De tre skal ha stått i tilknytning til elven. Plutselig har en isblokk fra isbreen løsnet og havnet i elven. De tre skal så ha blitt tatt av en stor bølge forårsaket av isblokken, sier Magne Knudsen, som er konstituert lensmann i driftsenhet Sogn.

De pårørende er varslet, men navnet er foreløpig ikke offentliggjort.

– Politiet har gjort grovarbeid på stedet, og vil i løpet av dagen se om det er behov for flere avhør. Det blir også oppfølging av pårørende, sier Knudsen.

Ifølge politiet var turfølget ikke en del av en organisert tur med guide.

Setter liv i fare

I 2014 omkom to tyske turister i samme område da de ble truffet av en isblokk som løsnet fra breen. Knudsen reagerer på at turister trosser sperringene ved Nigardsbreen.

– Det var det samme som skjedde for fire år siden. Selv om man får en dødsulykke, er det folk som likevel hopper over sperringene. Det er en grunn til at Luster kommune har gjort så mye for å informere om faren ved å gå forbi sperringene, sier han og fortsetter:

– Folk må respektere sperringen og skiltingen som er der, og bruke de organiserte turene med guide. De utsetter ikke bare seg selv for fare, men også redningsmannskapene.

Søndag etablerte Luster kommune et kriseteam på rådhuset som følge av ulykken. Ifølge Sogn Avis blir de to som kom fra hendelsen i live tatt hånd om av et helseteam i Gaupne.

Flere ulykker

Nigardsbreen har også tidligere vært åsted for flere alvorlige ulykker, der utenlandske turister har vært innblandet.

I juli 1986 omkom to personer etter at ismasser løsnet. En dansk kvinne og hennes åtte år gamle datter ble tatt av isblokker som raste ut fra breen.

I august 1994 ble en polsk kvinne alvorlig skadet og to andre lettere skadet da ismasser løsnet og de havnet i vannet.